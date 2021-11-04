Онлайн-экскурс в историю сибирских татар проведет Тобольский музей-заповедник

Ко Дню народного единства в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника пройдет исторический онлайн-экскурс «Этно-стиль». Мероприятие представляет собой экскурс по коллекции «Одежда сибирских татар».

Участники познакомятся с не только культурой, традициями и обычаями татарского народа, но и с народной мудростью, которая передавалась в фольклоре через поколения.

Помимо этого в коллекциях фонда имеются коллекции предметов быта, национальная одежда, орудия труда и даже музыкальные инструменты.

Игорь Сабаталов

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