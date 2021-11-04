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19 ноября завершается прием заявок на участие в фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа»

19 ноября завершается прием заявок на участие в фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа»

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 04.11.2021 0 1

Министерством культуры Республики Татарстан ведется прием заявок на участие в фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа».

Фотоконкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2022 годы)» и направлен на содействие популяризации традиций и обычаев татарского народа, сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами.

К участию приглашаются граждане, достигшие 18-летного возраста, проживающие на территории Российской Федерации, а также зарубежные граждане, имеющие российское гражданство.

Работы на Конкурс принимаются с 10 августа 2021 года по 19 ноября 2021 года по следующим номинациям:

  • «Болгары. 1100-летие принятия ислама в Поволжье»;
  • «Традиции и обряды»;
  • «Народно-прикладное искусство».

Подробнее в Положении Конкурса.

mincult.tatarstan.ru

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