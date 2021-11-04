19 ноября завершается прием заявок на участие в фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа»

Министерством культуры Республики Татарстан ведется прием заявок на участие в фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа».

Фотоконкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2022 годы)» и направлен на содействие популяризации традиций и обычаев татарского народа, сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами.

К участию приглашаются граждане, достигшие 18-летного возраста, проживающие на территории Российской Федерации, а также зарубежные граждане, имеющие российское гражданство.

Работы на Конкурс принимаются с 10 августа 2021 года по 19 ноября 2021 года по следующим номинациям:

«Болгары. 1100-летие принятия ислама в Поволжье»;

«Традиции и обряды»;

«Народно-прикладное искусство».

Подробнее в Положении Конкурса.

mincult.tatarstan.ru