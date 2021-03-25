Онлайн-фестиваль татарской культуры получил премию главы Нижнего Тагила

Сегодня, 25 марта, в День работника культуры, в Нижнетагильском драматическом театре объявили лауреатов премии главы города по итогам работы в 2020 году. Из четырёх номинантов оргкомитет конкурса выбрал два коллектива, чьи проекты показались ему наиболее значимыми и интересными.

В этом году на премию главы города претендовал коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств с научно-выставочным и просветительским проектом «Мир/Война», сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника и их онлайн-проект «Музей вам в дом», Нижнетагильский драматический театр за спектакль «Демидовы. Версия», созданный при поддержке ЕВРАЗ НТМК. Также в шорт-листе премии оказались два проекта Дворца национальных культур: «Дворцовые каникулы» театра мод «Эстет» и онлайн-фестиваль татарской культуры «Дуслар», организованный народным коллективом самодеятельного творчества «Ялкын».

Примечательно, что большинство проектов были организованы в онлайн-формате. О непростом 2020-м, в котором учреждения культуры были закрыты для посетителей, сегодня много говорили и шутили со сцены.

В завершении торжественной части мэр Владислав Пинаев вручил награды коллективу Дворца национальных культур и драматического театра. Дворец получил премию в 30 тысяч рублей, а театр — в 50 тысяч.

«Я не ожидала, что награда достанется нам. Очень большая конкуренция была. Это очень приятно. Я занимаюсь вокалом с четырёх лет, я родилась, можно сказать, во дворце. Я работаю с детьми, со взрослыми и очень люблю свою работу», — рассказала после получения награды хормейстер «Ялкына» Алина Валиахметова.

mstrok.ru