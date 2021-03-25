В Актобе отметили Всемирный день татарской кухни

В Актобе встретили весенний праздник болгарского народа «Баба Марта» или «День мартеницы», организованное болгарским этнокультурным объединением «Вяра».

На праздничном мероприятии директор КГУ «Қоғамдық келісім» Нурхан Агниязов и председатель болгарского ЭКО «Вяра» Анастасия Подольянова поздравили участников мероприятия с наступающим весенним праздником.

В ходе мероприятия член ЭКО Ольга Маринова рассказала об истории возникновения «Дня мартеницы» и продемонстрировала видеослайды.

В свою очередь дети читали стихи, которые специально подготовили к празднику, отвечали на интересные вопросы и делились своими знаниями об этом дне.

Далее на мероприятии член ЭКО Алена Киося провела для детей мастер-класс по изготовлению «мартеницы», где ребята вместе с мамами приготовили бело-красную «мартеницы», которая является главным символом праздника, и получили сладкие подарки.

Между тем, в Актобе отметили Всемирный день татарской кухни, организованное татарским и башкирским ЭКО «Шатлык».

Праздничное мероприятие началось с танца «Тыпыр-тыпыр» в исполнении народного танцевального ансамбля «Язгы Моннар». Руководитель женского клуба «Ак калфак» Рамзия Есенбаева рассказала об истории возникновения этого дня и рассказала о значении праздника.

«Празднование Дня национальной кухни татарского народа напрямую связано с известным во всем мире мастером-поваром татарской национальности Юнусом Ахметзяновым. Известный повар – Ю. Ахметзянов, принесший в татарскую кухню много вкусных блюд и сладостей, родился 28 февраля 1927 года. Он исследовал татарскую кухню, обновил и внес изменения в состав давно забытых татарских блюд. У повара есть несколько книг, посвященных татарской кухне», – сказала Р. Есенбаева.

В ходе мероприятия были заданы интересные вопросы, связанные с татарской кухней, рассказано об особенностях национальной кухни. Член ЭКО Рахима Мухамедьярова показала мастер-класс по изготовлению «татарской урамой».

На мероприятии была организована выставка-конкурс «Татарская кухня» среди членов ЭКО «Шатлык». Конкурсанты представили блюда и сладости татарского народа такие как: «Чәк-чәк», «Кыстыбый», «Эремчекле бәлеш», «Күрәгәле бәлеш», «Кош теле», «Гөбәдия», «Бавырсак», «Зур бәлеш», «Вак пәрәмәш», «Кабак бәлеше», «Эчпочмак», «Пехлеве».

Заведующий Секретариатом АНК Актюбинской области Маржан Корганбаева поздравила победителей конкурса «Татарская кухня» и вручила победителям благодарственные письма и памятные подарки.

dknews.kz