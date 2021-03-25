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Лучшее блюдо татарской кухни выбрали в Семее

Лучшее блюдо татарской кухни выбрали в Семее

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 25.03.2021 0 6

Восточно-Казахстанский областной татарский общественный центр организовал традиционный конкурс кулинарного мастерства, целью которого является возрождение традиционной татарской кухни, демонстрация многообразия блюд, выявление и поощрение лучших мастеров, сохраняющих национальные традиции.

Ежегодно этот конкурс собирает большое количество участников. В этом году на конкурс были представлены 14 блюд. Члены жюри оценивали блюда по трем критериям: соответствие татарской национальной кухне, вкусовые качества и оформление.

В итоге, первое место разделили между собой Галия Амирова с «Губадией» и Рауфа Логинова с «Кабак балишем».

Всем участникам вручены подарки к Международному женскому дню, Благодарственные письма и дипломы.

dknews.kz

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