Лучшее блюдо татарской кухни выбрали в Семее

Восточно-Казахстанский областной татарский общественный центр организовал традиционный конкурс кулинарного мастерства, целью которого является возрождение традиционной татарской кухни, демонстрация многообразия блюд, выявление и поощрение лучших мастеров, сохраняющих национальные традиции.

Ежегодно этот конкурс собирает большое количество участников. В этом году на конкурс были представлены 14 блюд. Члены жюри оценивали блюда по трем критериям: соответствие татарской национальной кухне, вкусовые качества и оформление.

В итоге, первое место разделили между собой Галия Амирова с «Губадией» и Рауфа Логинова с «Кабак балишем».

Всем участникам вручены подарки к Международному женскому дню, Благодарственные письма и дипломы.

dknews.kz