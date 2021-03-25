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ВИДЕО: Дни татарской культуры в Тюменской области – 2021

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 25.03.2021 0 4

В программе “Яңа сулыш” .

Дни татарской культуры в Тюменской области – 2021.

Областные конкурсы “Таң йолдызы” (“Утренняя звезда”) и “Халык сәнгате” (“Народное творчество”) в Ялуторовском, Нижнетадинском и Аромашевском районах.

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