ВИДЕО: Дни татарской культуры в Тюменской области – 2021

В программе “Яңа сулыш” .
Дни татарской культуры в Тюменской области – 2021.
Областные конкурсы “Таң йолдызы” (“Утренняя звезда”) и “Халык сәнгате” (“Народное творчество”) в Ялуторовском, Нижнетадинском и Аромашевском районах.
в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 25.03.2021 0 4
В программе “Яңа сулыш” .
Дни татарской культуры в Тюменской области – 2021.
Областные конкурсы “Таң йолдызы” (“Утренняя звезда”) и “Халык сәнгате” (“Народное творчество”) в Ялуторовском, Нижнетадинском и Аромашевском районах.