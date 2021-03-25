В Магнитогорском Доме дружбы народов прошел праздник Навруз

В Магнитогорский Дом дружбы народов пришла весна вместе с солнечным праздником «Навруз». Сотрудники отдела татарской культуры приготовили замечательную, интересную программу для детей и взрослых, которые обучаются здесь татарскому языку и участников разных коллективов.

В гостях у магнитогорцев появилась красавица Весна – юная Наврузбике. Однако, не обошлось и без казусов – неожиданно в светлом просторном зале появился настоящий Дед Мороз, который забрел в Дом дружбы народов на задорную музыку и веселый смех. Оказывается, он и не собирался покидать полюбившихся ему владений на Южном Урале, и поставил свое морозное условие: кто победит в соревнованиях, тот и остается. Но сил ему все же не хватило и пришлось попрощаться с нашими гостями до следующей зимы.

После его ухода праздник продолжался: участники пели песни, соревновались и разучивали старинные хороводные народные игры, которые праздник «Навруз» 2021-го года сотрудники отдела татарской культуры решили провести с активным включением татарских народных игр и хороводов, чтобы каждый присутствующий мог научиться играть и передавать далее своим домашним или одноклассникам.

Ведущая Альбина Гафарова предложила всем поиграть в игры «Темирбай». Другие игры – «Очты-очты» (Полетели-полетели) и «Пешмаган» (Недотепа) разучила с коллективами отдела руководитель отдела татарской культуры Кадерия Исхакова – уроженка Балтасинского района Республики Татарстан, знакомая с этими жемчужинками народной культуры с детства. А руководитель городской организации «Ак калфак» Лия Ахметзянова имела возможность погрузиться в радостный мир народных татарских игр в гостеприимной Казани, побывав некоторое время назад на курсах по организации праздника «Сабантуй», организованных Всемирным конгрессом татар.

Разумеется, всем очень понравилось играть, веселиться и смеяться. И потому полюбившиеся игры будут включаться и в дальнейшем в самые различные программы и праздники.

методист отдела татарской культуры Дома дружбы народов

Лия Ахметзянова