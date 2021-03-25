Зайнулла ишан Расулев – великий татарский религиозный деятель, просветитель мусульманского мира

188 лет назад родился Зайнулла Расулев – великий татарский мусульманский религиозный деятель, ишан, основатель и преподаватель медресе «Расулия», последователь суфизма, просветитель.

Зайнулла Расулев появился на свет 25 марта 1833 года в деревне Шарипово Троицкого уезда Оренбургской губернии. После окончания медресе в деревне Муйнак продолжил образование в Троицке, затем был назначен имамом мечети в деревне Аккужа.

Будучи шакирдом, стал интересоваться суфизмом. В 1859 году он вступил в суфийский тарикат Накшбандийа.

С 1884 года – имам мечети в городе Троицке, при которой основал медресе «Расулия», одно из первых новометодных учебных заведений России. Имел много учеников и последователей, стал одним из самых влиятельных мусульманских деятелей в России. Его называли также «духовным королём своего народа».

Его сын Габдрахман хазрат был муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири с 1936 по 1950 год. Внук Атилла Расих (Расулев) – известный татарский писатель.

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