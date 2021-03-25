Денискинский Дом культуры стал победителем конкурса в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры»

Дом культуры был построен в 1987 году, с тех пор он является кладезем художественной, творческой, коллективной деятельности народа, отражающей жизнь и самобытность татарского общества. В сельском Доме культуры нельзя просто работать — ему нужно служить. Служить так, как это делают участники народного татарского фольклорного ансамбля «Чулпан», детского ансамбля «Мизгел», танцевальных «Чишма», «Тамчы» и др. Здесь изучают устное народное творчество, знакомятся с обычаями и традициям своего народа. А совсем недавно здесь открылся замечательный музей истории села!

Творческое пространство объединяет под одной крышей и детей, и взрослых. Поэтому связь поколений здесь не прерывается. Взрослые учатся у детей, а те, в свою очередь, перенимают опыт у старшего поколения. Уникальность сельского Дома культуры состоит в том, что здесь функционирует любительское объединение татарской культуры, где изучают арабскую графику.

На весь район славятся народный фольклорный ансамбль «Чулпан» и детский ансамбль «Мизгел». С целью сохранения народных традиций, обрядов и обычаев коллективы активно участвуют в проведении фольклорных праздников, включают в концертные программы обрядовые фрагменты, исполняют татарские народные песни. В прошлом году коллектив-спутник «Мизгел» принял заочное участие во Всероссийском фестивале танца «Танцевальный трофей» в г. Севастополь и стал лауреатом. Ансамбль также награжден дипломом 1 степени за участие в Международном фестивале-конкурсе искусств «Возрождение», который прошел заочно в г. Санкт-Петербург.

Одним словом, творческая жизнь в Денискинском Доме культуры кипит. Здесь каждый найдет занятие по душе. Сельчане проводят в клубе свой досуг, активно отдыхают и просто общаются, наполняя жизнь новыми впечатлениями.

– Жители и гости села с удовольствием посещают сельский Дом культуры, ведь здесь всегда тепло и приветливо встречают каждого. Творческие коллективы в постоянном поиске новых идей и замыслов, успешно трудятся над воплощением в жизнь интересных номеров, — говорит руководитель ансамблей Р.К. Хабирова.