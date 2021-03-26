Итоги форума краеведов в Уфе

17-19 марта 2021 года, судя по многочисленным отзывам участников из различных регионов РФ и СМИ Татарстана, в г. Уфе на базе «Президент Отеля» (ул. Авроры, 2) успешно прошел V Всероссийский форум татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность». Такие форумы под эгидой Всемирного конгресса татар проводились с 2015 года 4 раза: в Казани (2 раза), Уфе и Томске. Уфимский форум продолжил успешную работу краеведческих структур, региональных краеведов и ученых-регионоведов, проводимую регулярно и ежедневно, зафиксированную их эффективную деятельность во всероссийских и региональных конференциях в городах и районах Татарстана, Йошкар-Оле, Ульяновске, Уфе, Саратове, Пензе, Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Сафакулево и др. Этот форум плавно продолжил работу, отмеченную в ходе IV Форума татарских краеведов «Татарская городская слобода. Прошлое, настоящее и перспективы развития» (в рамках стратегии сохранения татарских слобод в городах РФ), который прошел 12-13 сентября 2019 года в г. Томске с участием представителей более 20 регионов РФ, Казахстана и Узбекистана.

Форум краеведов в Уфе был организован в рамках реализации принятого в 2020 году Всемирным конгрессом татар долгосрочного проекта «Татары: стратегия действия», проведения Года единства татарского народа, Года родных языков и народного единства в РТ, Года здоровья и активного долголетия в РБ и Года науки и технологий в РФ.

Форум проводился Оргкомитетом (председатель – председатель Всетатарского общества краеведов, к.и.н. К.А. Аблязов) при поддержке и участии Исполкома ВКТ, Всетатарского общества краеведов, РОО «Общество татарских краеведов» РТ, представительства ВКТ в Башкортостане и Общества татарских краеведов РБ.

Целью форума являлось объединение усилий известных ученых и специалистов, краеведов-исследователей и любителей истории, общественных деятелей и активистов татарских национально-культурных объединений, а также представителей органов власти и СМИ вокруг практической и планомерной деятельности в решении проблем, связанных с изучением и использованием объектов историко-культурного наследия татарского народа и написанием истории, исследованием современного состояния и перспектив развития татарских населенных пунктов – городских слобод, деревень и сел.

В работе форума приняли участие 224 представителя научного и краеведческого сообщества и татарской общественности, прибывших из 21 региона РФ: Башкортостана (89), Татарстана (51) и из других регионов (84): республик Крым, Марий Эл, Удмуртии, Ямало-Ненецкого АО, Алтайского и Пермского краев, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Омской, Томской и Кемеровской областей, гг. Москвы. Среди участников в большинстве представлены татары, русские (9), марийцы (2), башкиры (4), мордвы (2), удмурты (2).

Среди них кандидаты наук – 28, (в основном, исторических, также 2 сельскохозяйственных, технических, биологических и экономических наук); докторов наук – 6 (технических, исторических и социологических), музейных работников – 24, учителей – 23, религиозных деятелей – 9, работников культуры – 18, артистов – 4, предпринимателей – 7, студентов и аспирантов – 7 и др.

В рамках проведения пленарного и секционных заседаний, Круглого стола – научно-методического семинара по проблемам татарского краеведения и презентации книг краеведов были заслушаны и обсуждены более 140 докладов, сообщений и

выступлений по вопросам изучения, сохранения и использования уникальных объектов природы и историко-культурного наследия татарского народа, актуальным вопросам и задачам изучения истории, современного состояния и перспектив развития татарских сел и деревень (в том числе исчезнувших и небольших), составления родословных (шеджере) и изучения жизни и деятельности земляков – выдающихся представителей нашего народа, а также проблемы изучения региональной истории, развития татарского краеведения, музейного дела и этнотуризма в регионах Волго-Уралья и Евразии.

В ходе форума была организована выставка из более 100 новых книг по истории сел и деревень, о жизни и деятельности выдающихся татар, изданных краеведами в регионах РФ.

6 участников форума публично представили и рассказали о своих новых книгах. Среди них:

1. Научный сотрудник Института изучения Арктики, этнограф и краевед-исследователь Н.Ф. Галеева (г. Салехард – г. Омск) представила свою книгу «Тайчи. История таежной деревни» (г. Омск, 2020, 264 с.), где рассказывается о татарском селе Тевризского района Омской области.

2. Заслуженный учитель РТ, Отличник образования РФ Ф.Х. Ишбулатова (г. Уфа) представила книгу «Удрякбаш: история, начатая родом Ишбулата» (г. Уфа, 2020, 240 с.), где рассказывается на основе археологических, эпиграфических и архивных материалов об истории родного села в Благоварском районе РБ.

3. Ветеран профсоюзов нефтяной и газовой промышленности, руководитель краеведческого клуба «Ветеран» (г. Лениногорск, РТ) Н.И. Сайдашев (ему исполняется 88 лет) представил свою книгу (в 2 частях) «Клянчеево – родина моих предков (история рода Сайдашевых) (г. Лениногорск, 2012, 72 с.) и «Возвращение на родину предков» (Казань, 2020, 136 с.). Он также познакомил участников форума своей родословной, которую оформил в виде баннера.

4. Старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, автор введения, к.и.н. Р.Р. Аминов представил совместной труд татарских краеведов РБ и ученых АН РТ «Татары Уфимского уезда» (материалы переписей населения 1722-1782 гг.) (Казань, 2020, 192 с.). В обсуждении книги активное участие приняли краеведы М.Сафин, Р. Масагутов, М. Шигабутдинов и др.

5. Доктор технических наук, профессор, заслуженный работник культуры РТ, почетный шахтер РФ, профессор Д.Г. Закиров (г. Пермь) представил серию своих книг, в том числе «Татары в семьи единой народов России» (Пермь, 2018, 416 с.) и «Пермские татары в боях за Родину» (М., 2020, 332 с.).

6. Краевед-исследователь, уроженка с. Уленкуль Омской области З.А. Рахмангулова рассказала о татарах Омского Прииртышья и на суд краеведов вынесла свою новую книгу «Уленкуль. Сборник воспоминаний жителей Уленкульского сельского поселения» (Омск, 2020, 160 с.).

17 марта с.г. в зале «Сенатор» уфимского «Президент Отель» состоялся Круглый стол – научно-методический семинар для краеведов по проблемам региональной истории и краеведения, где были обсуждены 8 актуальных вопросов. В работе круглого стола приняли участие 106 делегатов и выступили 21 краеведов, ученых и общественных деятелей из регионов РФ и РБ.

Принято решение издать материалы Круглого стола (научно-методического семинара) в виде методического пособия и продолжить работу над темами в предстоящих

конференциях, в частности, 18-21 мая с.г. в рамках форума по изучению бассейна реки Ик в райцентре Муслюмово (РТ) и г. Туймазы (РБ).

В программу 3-х секций и пленарного заседания были заявлены 112 докладов и 9 выступлений, были заслушаны 80 докладов и 7 выступлений.

По итогам форума принята резолюция (прилагаются на 2-х языках и программа).

Исполком ВКТ и Оргкомитет наградили медалями ВКТ «За заслуги перед татарским народом» и Благодарственными письмами ВКТ 17 участников и Благодарственными письмами РОО «Общество татарских краеведов» РТ – 12 делегатов.

Принято решение провести VI форум татарских краеведов в Омской области в августе 2021 г.

Итоги форума высоко оценил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев и пожелал дальнейших успехов движению татарских краеведов.

Резолюция УФА 2021

Программа Уфа 2021