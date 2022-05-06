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Опера «Кара пулат» возвращается на сцену Тинчуринского театра

Опера «Кара пулат» возвращается на сцену Тинчуринского театра

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 06.05.2022 0 4

18-22 мая – в течение пяти дней в театре Карима Тинчурина состоится показ оперы «Кара пулат» («Черная палата») композитора Эльмира Низамова. Возвращение музыкального произведения приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

По словам продюсера проекта, директора театра К.Тинчурина, заслуженного работника культуры Татарстана Фаниса Мусагитова, опера «Кара пулат» не только станет большим событием в культурной жизни Татарстана, но и даст возможность гостям, приехавших на торжества 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, познакомиться с татарской историей, литературой и музыкой.

«Опера-легенда «Кара пулат» в 2015 году успешно была поставлена на сцене Тинчуринского театра. И в Казани, и в Москве татарскую оперу-легенду народ воспринял с большим восторгом. Уверен, что возвращение «Кара пулат» внесет свою лепту в развитие татарского искусства, так как это произведение достойно презентует вековые культурные и исторические традиции Татарстана» -, заявил Фанис Мусагитов.

tinchurinteatr.ru

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