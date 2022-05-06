Опера «Кара пулат» возвращается на сцену Тинчуринского театра

18-22 мая – в течение пяти дней в театре Карима Тинчурина состоится показ оперы «Кара пулат» («Черная палата») композитора Эльмира Низамова. Возвращение музыкального произведения приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

По словам продюсера проекта, директора театра К.Тинчурина, заслуженного работника культуры Татарстана Фаниса Мусагитова, опера «Кара пулат» не только станет большим событием в культурной жизни Татарстана, но и даст возможность гостям, приехавших на торжества 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, познакомиться с татарской историей, литературой и музыкой.

«Опера-легенда «Кара пулат» в 2015 году успешно была поставлена на сцене Тинчуринского театра. И в Казани, и в Москве татарскую оперу-легенду народ воспринял с большим восторгом. Уверен, что возвращение «Кара пулат» внесет свою лепту в развитие татарского искусства, так как это произведение достойно презентует вековые культурные и исторические традиции Татарстана» -, заявил Фанис Мусагитов.

tinchurinteatr.ru