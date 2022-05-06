В Казани пройдет XII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей

Пресс-релиз XII Всероссийского форума татарских религиозных деятелей«Национальная самобытность и религия»

(19-21 мая, 2022 г.)

Всемирный конгресс татар с 19 по 21 мая 2022 года проводит в Казани XII Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В этом году форум проводится в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

На XII Всероссийский форум приглашены 1100 представителей духовенства и гостей из 72 регионов Российской Федерации, в том числе из Республики Татарстан.

Торжественное открытие форума с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева пройдет 19 мая в Международном выставочном центре «Казань Экспо». Позже участники ознакомятся с выставкой индустрии халяль Russia Halal Expo, которая проходит в рамках международного саммита “Россия – Исламский мир: KazanSummit”.

20 мая религиозные деятели и гости примут участие в церемонии закладки первого камня в строительство Соборной мечети Казани. Позже в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится пленарное заседание форума с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

21 мая участники форума примут участие в торжественной церемонии «Изге Болгар жыены» в г. Болгар Спасского района РТ. Напомним, в этом году мероприятие посвящено 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Для справки: в сентябре 2010 года в Казани состоялся первый Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». С тех пор мероприятие является постоянным проектом Всемирного конгресса татар. В этом году на XII форум татарских религиозных деятелей, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, было специально приглашено 1100 представителей духовенства.