«Рамадан – месяц добрых дел» завершился: в Татарстане помощь получили 4 780 нуждающихся людей

Священный месяц Рамазан в Республике Татарстан прошел под эгидой ежегодного благотворительного марафона «Рамазан — месяц добрых дел». Традиционная акция была объявлена Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Несмотря на то, что месяц Рамазан совпал со сложной социально-экономической ситуацией, в этом году в рамках марафона Благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ удалось привлечь средства от неравнодушных людей и помочь больным деткам, обеспечить малоимущие семьи продовольствием, провести социальные ифтары, организовать централизованный сбор фитр-садака и фидии в пользу нуждающихся и поддержать беженцев.

Одним из самых главных итогов марафона является сбор средств на оплату лечения тяжелобольных детей. 20 мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 16 лет из разных уголков Татарстана, страдающих такими тяжелыми диагнозами, как ДЦП, отставание высших корковых функций, генетическая фармакорезистентная эпилепсия, выход из сенсомоторной алалии, дизартрия, дислалия, ОНР 2 уровня, задержка психо-речевого развития, диффузно-мышечная гипотония, резидуально-органическое поражение ЦНС, левосторонний гемипарез, мозжечковая недостаточность и пр., получили возможность пройти курсы реабилитации и лечения.

Традиционной для месяца Рамазан является оплата фитр-садака и фидия в пользу нуждающихся. Для удобства мусульман Благотворительным фондом «Закят» был организован централизованный сбор этих видов милостыни через электронные переводы. В результате, на счет БФ «Закят» ДУМ РТ поступили средства в размере свыше 1 400 000 рублей. Фитр-садака и фидия в виде денег переданы многодетным семьям, матерям-одиночкам, одиноким пожилым людям и т.д.

Еще одним направлением благотворительного марафона было оказание продовольственной помощи малоимущим семьям Татарстана. В течение всего месяца БФ «Закят» обеспечил свыше 550 нуждающихся семей более 3,5 тоннами продуктов питания.

Кроме того, БФ «Закят» провел 34 специальных благотворительных ифтара, на которых накормили 3725 нуждающихся со всей республики.

На месяц Рамазан пришлась так же и благотворительная помощь для беженцев, прибывших в Казань из Луганска и Донецка. 462 беженцам были переданы наборы с предметами личной гигиены общим весом 310 кг.

Таким образом, всего в Татарстане в рамках благотворительного марафона «Рамазан – месяц добрых дел» помощь получили 4 780 человек.

ДУМ РТ благодарит всех неравнодушных людей и деловых партнеров, принявших участие в этой акции. Пусть Аллах примет все благие деяния, совершенные в месяц Рамазан!

dumrt.ru