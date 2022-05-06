Казань празднует Победу

В День Победы на площади Тысячелетия после торжественного прохождения войск Казанского гарнизона выступит заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. Он вместе с заслуженной артисткой РТ Эльмирой Калимуллиной исполнит поэтические и вокальные композиции. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления культуры Исполкома Казани Азат Абзалов.

Возложение цветов, торжественное прохождение войск и «Бессмертный полк»

Всего в Казани подготовлено порядка 130 культурно-массовых праздничных мероприятий, часть из них уже проведена, основные запланированы на 9 мая. Так, в 8:00 начнется церемония возложения цветов к воинским захоронениям на Архангельском и Арском кладбищах. В парке Победы в 9:00 цветы возложат к Вечному огню, памятникам Тружеников тыла, Матерей и вдов, Советского Солдата.

Далее мероприятия пройдут на площади Тысячелетия. В 10:00 начнется прохождение войск Казанского гарнизона и проезд моторизованной колонны в составе 24 единиц военной техники – легендарных танков ИС и Т-34, современных образцов БТР, БМП, а замыкать колонну будут ретроавтомобили. Гостям и жителям Казани лучше прибыть на площадку заблаговременно, для неспешного прохождения всех досмотровых мероприятий. Пропускные пункты будут расположены у входа на станцию метро «Кремлевская» и со стороны Кремлевской набережной. «Лучшим местом наблюдения для зрителей станет склон Казанского Кремля», – сказал А.Абзалов.

В параде Победы примут участие более 1 тысячи военнослужащих и курсантов военного училища, учащихся кадетских классов, юнармейцев и суворовцев. В завершение сводный хор Казани исполнит песню «День Победы». Вместе с многотысячным хором выступит заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев и заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина. Они представят поэтические и вокальные композиции.

Также в течение всего дня на площади будет работать выставка боевой техники, в том числе представят современные танки Т-90, Т-80 БВМ, БМП-3 и автомобили ДОСААФ. Будут открыты палатка-реконструктор Великой Отечественной войны, палатка с лазерным тиром, все желающие смогут сыграть в танковый биатлон на радиоуправляемых машинах.

В парке Победы в течение дня запланированы тематические мероприятия. В 11:00 начнется парад юнармейцев, далее пройдет традиционный фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы», выступления творческих коллективов города, будут звучать танцевальные мелодии 30-40-х годов в исполнении оркестра. Программа в парке завершится в 19:00.

Долгожданным событием для жителей Казани станет акция «Бессмертный полк». После двухлетнего перерыва она вновь пройдет в формате шествия с плакатами героев войны. «Это долгожданное мероприятие, которое два года не проходило в очном формате, в разные годы в нем принимали участие до 150 тысяч человек, в этом году мы ожидаем также большое количество участников», – подчеркнул А.Абзалов.

Сбор участников акции начнется в 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого, далее шествие пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. Старт акции – в 15:00.

Резервными точками для тех, кто опоздает, станут пункты входа на улицах Нужина и Астрономической у Казанского федерального университета. «Всем участникам шествия рекомендуем приходить с минимальным количеством вещей, при себе иметь головной убор и небольшую бутылку воды. А также просим с понимаем отнестись к досмотровым мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности акции», – отметил А.Абзалов.

Напомним, с 10:00 до 16:00 по маршруту шествия будет ограничено движение транспорта. Акция «Бессмертный полк» завершится на площади Тысячелетия, где будет проходить концерт.

Реконструкция Парада Победы 1945 года, «Поющая Казань» и салют

Одной из праздничных площадок станет улица Баумана, где в 15:00 будет организовано иммерсивное представление – реконструкция Парада Победы 1945 года. На пешеходной улице пройдут праздничные концерты, выставка ретротехники, открыты уличный кинотеатр и полевая кухня, организована раздача копий праздничных выпусков газет от 9 мая 1945 года. На зданиях будут размещены знамена Победы, на витринах магазинов – плакаты военных лет, на балконах – флажки и растяжки.

В 19:00 на площади Тысячелетия состоится концертная программа мастеров искусств и молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Вечерний праздник пройдет в формате народного караоке. В концерте также примет участие Дмитрий Дюжев. Прямая трансляция будет вестись на телеканале ТНВ.

Завершится праздник в 22:00 красочным салютом, лучшими местами наблюдения для зрителей станут Кремлевская набережная, площадка у Центра семьи «Казан», площадь Тысячелетия.

Напомним, всего в Татарстане проживают 17 тысяч 938 ветеранов Великой Отечественной войны, их них 5 тыс. 199 – в Казани: инвалидов и участников войны, тружеников тыла и вдов. Среди них – 132 непосредственных участника войны. Ранее на деловом понедельнике заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова сообщила, что в столице РТ для ветеранов организуют комплексные диспансерные осмотры. Ветеранам войны в первоочередном порядке оказывают высокотехнологичные виды медицинской помощи: МРТ- и РКТ-исследования, офтальмологические операции, слухо- и зубопротезирование. Также ветеранам помогают приобрести жилье и провести капитальный ремонт в их квартирах.

Всего в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоились 353 жителя ТАССР. Из них 185 – уроженцы республики, 168 – это те, чьи судьбы так или иначе связаны с регионом. В годы войны 700 тыс. татарстанцев были призваны на фронт, 378 тыс. погибли и умерли от ран. Полными кавалерами ордена Славы являются 51 человек, из них 48 – уроженцы ТАССР.

Алина Бережная

kzn.ru