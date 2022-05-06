ВИДЕО: Более 120 участников станцевали «Вальс Победы» – в Юдино прошел танцевальный флэшмоб

Более 120 участников станцевали «Вальс Победы» – в Юдино прошел танцевальный флэшмоб, посвященный 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Вчера площадь перед ДК железнодорожников объединила несколько поколений в танце под открытым небом. Кружились в танце участники самых разных возрастов – от 8 до 73 лет. Это были как профессиональные танцоры, так и школьники, студенты, участники проекта «Жизнелюб», а также жители поселка Юдино. Всех их объединила память к подвигу советских солдат.