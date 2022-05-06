В ходе рабочей поездки в г. Серов Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов встретился с главой Серовского городского округа Василием Сизиковым.

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации Серовского городского округа Михаил Кынкурогов, консультант Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Рифат Юсупов, руководитель центра татарской и башкирской культуры «Чулпан» Розалия Синцова.

За круглым столом обсудили о жизни татар Серовского городского округа. Стороны договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве.

В завершение встречи Постпред РТ вручил главе городского округа благодарственное письмо Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области.

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