Сахалинская татарская организация «Туган тел» проводит акцию «Посылка Защитнику Отечества»

Сахалинская татарская организация “Учебно-культурный центр «Туган тел»” совместно с отделом культуры Долинского муниципального образования, с СОШ №5 г. Южно-Сахалинска, с военнослужащими г. Южно-Сахалинска, ОНФ и совет УМВД России по Сахалинской области проводят акцию «Посылка Защитнику Отечества». Очень много сахалинцев приняли участие и продолжают нам приносить посылки.

Члены татарской организации ведут прием посылок в татарском национальном музее, на территории ярмарки около ТЦ Дом торговли города Южно-Сахалинска.

Татары Сахалина и Курил