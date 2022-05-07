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Сахалинская татарская организация «Туган тел» проводит акцию «Посылка Защитнику Отечества»

Сахалинская татарская организация «Туган тел» проводит акцию «Посылка Защитнику Отечества»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.05.2022 0 10

Сахалинская татарская организация “Учебно-культурный центр «Туган тел»” совместно с отделом культуры Долинского муниципального образования, с СОШ №5 г. Южно-Сахалинска, с военнослужащими г. Южно-Сахалинска, ОНФ и совет УМВД России по Сахалинской области проводят акцию «Посылка Защитнику Отечества». Очень много сахалинцев приняли участие и продолжают нам приносить посылки.

Члены татарской организации ведут прием посылок в татарском национальном музее, на территории ярмарки около ТЦ Дом торговли города Южно-Сахалинска.

Татары Сахалина и Курил

 

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