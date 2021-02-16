Определены финалисты Республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest»

30 компьютерных игр, 20 анимационных картин и 3 короткометражных фильма стали финалистами первого зонального тура Республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest».

«Дети взялись за эту ответственную работу – развивать кинематограф в республике. Нам остается лишь радоваться и поддерживать их, оказывать им помощь», – поприветствовал участников глава Заинского муниципального района Разиф Каримов.

В Заинске состоялась ожесточенная борьба за путевку в финал. Жюри конкурса Рамиль Тухватуллин, Сергей Киатров и Айнур Давлетов серьезных требований участникам не предъявляли. Тем не менее, каждая работа подвергалась детальному анализу.

Председатель жюри отметил, что возлагает большие надежды на Республиканский детский кинофестиваль. «Несмотря на то, что это соревнование, проигравших не будет, потому что работы каждого участника, каждой детской творческой группы – значимы. Мы все с вами победители!».

Полный список финалистов первого зонального тура можно посмотреть по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ttT6YIP7gmlhXUR0kpJHmdRX_xBk54Zz/view?usp=sharing

20 февраля в Актаныше состоится второй зональный тур, где соберутся участники кинофестиваля из Мензелинского, Сармановского, Муслюмовского, Азнакаевского, Ютазинского, Бавлинского, Чистопольского муниципальных районов. Подробная информация по туру и аккредитация журналистов на мероприятие: [email protected]atarkino.ru.

Основная цель детского кинофестиваля «Милли мультFest» — сохранение татарского языка, развитие зрительской культуры и содействие обогащению духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков при помощи производства анимационных, короткометражных игровых фильмов и компьютерных игр.

Фестиваль учрежден Комиссией при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.