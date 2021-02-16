В городе Нурсултан прошли мероприятия, посвященные 115-й годовщине со дня рождения Мусы Джалиля.

В соответствии с Планом работы Республиканского общественного объединения «Казахстанский Конгресс татар и башкир» в период с 13 по 15 февраля 2021 года были проведены мероприятия, посвященные 115-й годовщине со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В столице Казахстана мероприятие было организовано Татарским Образовательным центром «Дуслык» (председатель Низамутдинова Я.А.).

В первой его части была проведена презентация вокальных работ композитора Владимира Шевченко по произведениям Мусы Джалиля «Родник», «Платочек», «Пролетят дожди…», которому за вклад в дело духовного обогащения национальных культур руководителем Казахстанского Конгресса Тауфиком Каримовым была вручена Благодарность Исполкома Всемирного Конгресса татар, а Яннат Низамутдиновой Благодарственное письмо от дочери Поэта Чулпан Залиловой.

Во второй части с произведениями Мусы Джалиля выступили народный ансамбль «Дуслык» этнокультурного центра «Тан», заслуженный деятель искусств РК Нурболат Арзамасулы, заслуженный работник культуры РТ Дамир Султанов, общественный деятель Джамбул Камелов и другие.

Активистам татарских культурных центров г. Нурсултан были вручены Благодарности Исполкома Всемирного Конгресса татар, Полномочного представительства РТ в РК, Казахстанского Конгресса татар и башкир, Образовательного центра «Дуслык».

День Памяти Мусы Джалиля был проведен татаро-башкирским общественно-культурным центром г. Алматы (председатель Гизатуллин Р.Р.), в котором приняли участие и выступили с произведениями Поэта-Героя Заместитель Председателя Правления Конгресса, доктор педагогических наук, профессор Гриф Хайруллин, член Союза писателей Татарстана Равиль Гузаиров, известные деятели культуры Галимжан Таминдаров, Победа Шарипова и другие.

Памяти Мусы Джалиля было посвящено совместное театрализованное представление учащихся воскресной школы татаро-башкирского этнокультурного объединения (председатель Сулькарнаев Р.С.) и студентов высшего колледжа культуры имени Акана Сери г. Кокшетау.

В воскресной школе имени Гайнана Курмашева этнокультурного объединения «Шатлык» г. Актобе (председатель Хабибуллина Э.Г.) был проведен урок, посвященный памяти Мусы Джалиля.

Вечер Памяти Мусы Джалиля был проведен в Уральском татарском культурном центре (председатель Миликеева Ф.И.), в ходе которой были продекламированы стихи и исполнены песни, а также рассказано о встрече с дочерью Поэта Чулпан Залиловой.

Мероприятия, посвященные Памяти великого татарского Поэта – Героя были проведены этнокультурными объединениями прошли и в других городах Казахстана.