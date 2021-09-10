Опубликован Каталог топонимов Татарстана на русском и татарском языках

На официальном сайте ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» в разделе «Деятельность» опубликован Каталог наименований географических объектов Республики Татарстан на русском и татарском языках.

Напомним, что данный каталог создавался специалистами ГБУ «ФПД РТ» с целью обеспечения единообразного употребления наименований географических объектов, их учета и сохранения. При его разработке за основу был взят Государственный каталог географических названий РФ, дополненный данными Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан Министерства юстиции РТ. Впоследствии Фондом была проделана большая работа по доработке структуры документа и включению наименований населенных пунктов на татарском языке.

На сегодняшний день в Каталоге содержится более 3000 наименований населенных пунктов республики (городов, поселков, сёл, деревень и ж/д станций) с указанием регистрационного номера и типа объекта в алфавитной последовательности.

В дальнейшем содержание файлов будет дополняться другими типами географических объектов, таких как: реки, урочища, горы, заповедники и т.д. с указанием их наименований на русском и татарском языках. Также ведётся работа по выявлению наименований населённых пунктов на языках народов Российской Федерации в отношении географических объектов Республики Татарстан, расположенных на территории их компактного проживания.

fpd.tatarstan.ru