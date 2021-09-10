Сегодня стартует акция “Татарча диктант”

10-12 сентября пройдет всемирная образовательная акция по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант».

В этом году акция будет проходить в течение трех дней. Основной день написания диктанта для участников из Татарстана и Башкортостана — 10 сентября, для участников из субъектов Российской Федерации — 11 сентября, странах зарубежья — 12 сентября.

Трансляция диктанта пройдет на телеканалах ТНВ-Татарстан и ТНВ-Планета. Начало трансляции в 11:00 по московскому времени.

Кроме телевизионной трансляции, диктант можно будет написать на площадках, организованных местными общественными объединениями в регионах Российской Федерации, странах зарубежья и районах Республики Татарстан. Также впервые в этом году диктант можно будет написать посредством ввода текста на клавиатуре на сайте http://diktant.tatar/. Здесь же можно будет автоматически отправить текст на проверку.

Текст диктанта определяется филологами татарского языка Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. В этом году участники из Татарстана и стран зарубежья напишут диктант по двум отрывкам из произведений известного татарского писателя, фольклориста Гумера Баширова. Жители регионов РФ напишут диктант по отрывку из произведения татарского поэта и писателя Ибрахима Салахова.

Диктант по татарскому языку будут проверять филологи, профессора и доктора филологических наук Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ. Результаты диктанта будут опубликованы на официальном сайте diktant.tatar не позднее 30 дней после проведения акции.

Акция направлена на повышение интереса к татарскому языку, развитие навыков правильной речи и правописания на литературном языке, на самопроверку орфографических и грамматических ошибок, на популяризацию филологов и преподавателей родного языка, на воспитание уважения к татарскому языку, его историческим и культурным ценностям.

“Татарча диктант” — ежегодная добровольная и бесплатная акция для всех желающих, которая проходит одновременно в разных городах РФ и мира. Участвовать в акции может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в шестой раз.

Организаторы акции: Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Телерадиокомпания “Новый Век”.