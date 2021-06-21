Открылся обновленный интерактивный музей татарской культуры и быта в Санкт-Петербурге

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин принял участие в открытии обновленного интерактивного музея татарской культуры и быта при Доме Дружбы Ленинградской области. На открытие музея были приглашены руководство Дома Дружбы Ленинградской области, культурные деятели и представители татарской общественности города и области.

Инициировал новый проект обновленного музея председатель РОО татарской культуры Ленинградской области “Татарское культурное общество «Файда», бизнесмен Айрат Маннанов. Реконструкция музея, экспозиция и обновленная коллекция предметов быта и культуры была также создана на средства членов татарского общества «Файда».

Перед приглашенными и гостями выступил Ренат Валиуллин и выразил огромную благодарность Айрату Маннанову, членам общества «Файда» за активную общественную работу и спонсорскую поддержку, за инициативу по обновлению музея и вручил ему памятный знак «100 лет ТАССР» в знак плодотворного сотрудничества с Постпредством РТ.

В завершении мероприятия для гостей состоялась экскурсия по музею, были показаны новые экспонаты, переданые в дар представителями татарской общественности региона. Гости по достоинству оценили преобразившийся зал музея, который приобрёл неповторимый облик.

Интерактивный музей татарской культуры и быта (ул. Потемкинская, д.2).

Музей татарской культуры и быта в Санкт-Петербурге был создан инициативной группой лиц при поддержке “Дома дружбы Ленинградской области” и Ассоциацией деятелей культуры и искусства “Питер буйлары”. В музее проводятся тематические вечера, обзорная экскурсия по музею, встречи земляков, различные мастер-классы, репетиции татарского эстрадно-фольклорного ансамбля “Файда” и премьеры детского кукольного театра. Идейном вдохновителем и автором музея был Рустам Хучашев, безвременно ушедший в январе 2020 года. Музею присвоено имя Рустама Хучашева. В настоящее время руководителем музея является председатель татарского общества “Файда” Айрат Маннанов.

Добро пожаловать в интерактивный музей татарской культуры! «Татар музеена рәхим итегез!»

В коллекции интерактивного музея татарской культуры представлены предметы культуры, искусства, привезенные из Татарстана:

– предметы быта: печь, воссозданная по примеру печи в татарской избе (XXI век), полотенца с узорами (XVIII век), сундук с узором (XX век), сундук с металлическим орнаментом (XX век), деревянная прялка (XIX век), люлька с мешковиной (конец XVIII – начало XIX века), коромысло (XIX век), коса (XIX век), утюг из чугуна (XIX век), керосиновая лампа (XX век), часы из татарской избы (XVIII век);

– картины: портрет татарского поэта Мусы Джалиля, портрет татарского поэта Габдуллы Тукая;

– музыкальные инструменты: гармонь (XX век), курай – национальный татарский и башкирский духовой музыкальный инструмент типа открытой продольной флейты (XX век). Также у татар наряду с кураем (сыбызга) используются и другие духовые инструменты. Экспонаты музея регулярно выставляются на различных этнокультурных мероприятиях в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, других субъектах РФ.

Данный музей будет выполнять важную роль в сохранение, развитие и популяризации татарской культуры регионе.

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