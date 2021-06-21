В Казани состоялась презентация книги о земляках-героях

11 июня 2021 года в ДК им.Саид Галиева г. Казани состоялась презентация книги о земляках-героях, посвященная выходу Книги Памяти участников боевых действий в Республике Афганистан Советского района г. Казани. Автор-составитель «Книги памяти» и организатор мероприятия председатель совета ветеранов, заместитель председателя комитета ВВС Советского района, член совета ВООВ “Боевого Братство” Минегалиев Маулит Вагизович.

В презентации Книги Памяти участников боевых действий в Республике Афганистан Советского района г.Казани “МЫ С ЧЕСТЬЮ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ” приняли участие 150 человек.

На мероприятие были приглашены вдовы, семьи погибших участников, ветераны с семьями боевых действий в Афганистане.

На презентацию Книги Памяти были приглашены: заместитель главы Советского района г. Казани Хамзина Айсылу Ирековна, руководитель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов “Боевое братство” генерал-майор Стогниев Иван Данилович, комиссар Советского района Республики Татарстан Тухватуллин Радик Харисович, ветеран боевых действий в Афганистане, профессор, заслуженный деятель РТ, член Научного Совета по проблемам СЕИ при Институте востоковедения РАН, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар Бурханов Альберт Ахметжанович, директор школы №101 Петрова Татьяна Николаевна с юнармейцами школы.

С приветственной речью выступил организатор и автор Минегалиев Маулит Вагизович, он рассказал об истории создания книги, как информация собиралась более 3 лет, сложности в поиске информации. Выразил Благодарность тем, кто предоставил информацию, помог в создании книги, оказал поддержку и финансовую помощь в создании и выпуске Книги Памяти.

С приветствием выступил генерал-майор Стогниев Иван Данилович руководитель ТРО ВПО “Боевое братство”, поблагодарил автора книги и всех, кто принял участие в ее создании, отметил, что Советский район является первым в создании Книги Памяти в г. Казани и приурочена к открытию памятника воинам-интернационалистам в г. Казани. Поблагодарил Минегалиева Маулита за сохранение истории и сказал, что это его вторая Книга Памяти участников боевых действий в Афганистане, первая книга была выпущена афганцам Кукморского района Республики Татарстан к 30 летию вывода войск из Афганистана.

Минегалиев М.В. с юнармейцами торжественно вручили книги Памяти и цветы вдовам и семьям погибших боевых действий в Афганистане. Память воинов-афганцев почтили минутой молчания.

Заместитель Главы Администрации города Хамзина Айсылу Ирековна поблагодарила всех и вручила благодарственные письма всем, кто участвовал в подготовке и создании книги, одним из которых был председатель районного отделения Советского района г. Казани ВООВ “Боевое Братство” Корчагина Олега Владимировича за помощь в создании Книги Памяти.

С приветственными речами и благодарственными письмами также выступил ветеран боевых действий в Афганистан, профессор Бурханов Альберт Ахметжанович. Он выразил благодарность генерал-майору Стогниеву И.Д. Затем совместно с генерал-майором Стогниевым И.Д. он поблагодарил Минегалиева М.В. за создание Книги Памяти и вручили медаль 100 летие ТАССР, а также памятные книги. Бурханов А.А. вручил благодарственные письма: также Гарафееву Ринату, Улитину Вячеславу, Ишмухаметову Ангаму, Фролову Олегу, Гарипову Фанису.

Комиссар Советского района г. Казани Тухватуллин Радик Харисович выступил с речью и поблагодарил в патриотическом воспитании молодежи всех, кто помогал в создании книги.

Также на мероприятии выступил тренер и член совета Федерации северной ходьбы Республики Татарстан, руководитель клуба Сагеева Миляуша Ахмадулловна со словами благодарности президенту Федерации северной ходьбы Минегалиеву М.В. и от имени членов всех 4 клубов г. Казани поздравила с созданием и выпуском книги, сказала, что всех члены федерации очень гордятся им, что он заботиться о нашем здоровье, чтобы именно пенсионеры сохранили свое здоровье.

В завершении мероприятия передали слово председателю вдов и семей погибших Сафиной Надежде Александровне. Поблагодарила Минегалиева М.В. в сохранении памяти об участниках боевых действий в Афганистан и создании Книги Памяти, сказала, что это книга для них очень дорога, там сохранена история о каждом участнике. Поблагодарила президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича, а также председателя координационного совета по вопросам ветеранов ВБД Республики Татарстан Егоров Иван Михайлович в открытии значимого памятника воинам-интернационалистам афганцем 12.06.2021 в г. Казань и пригласила всех прийти на открытие памятника.

Прозвучали патриотические песни под гитару автор-исполнителя ветеран боевых действий Афганистан Водяного Олега Николаевича. Выступил также народный артист Республики Татарстан: Мингул Галеев, заслуженная артистка РТ Мария Самкова со своими учениками, Люция Мусина, а также артисты Айлин, Разиля и Рамиля Батыровых, ведущая мероприятия телерадиоведущая Назлыгуль Сунгатова.

Отметим, что М.В. Миннигалиев также был автором-составителем и инициатором создания «Памяти достойны…»-«Книга памяти» участников боевых действий в Афганистане, уроженцев Кукморского района РТ, изданной в 2019 году.