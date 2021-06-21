В Зеленодольском районе прошел конкурс «Тел ачкычлары»

Приуроченный к Году родных языков и народного единства региональный конкурс «Тел ачкылары» призван пробудить интерес подрастающего поколения к изучению языка, истории, культуры и традиций татарского народа с детсадовского возраста.

В этом видят главную задачу творческого состязания его организаторы – управление образования, Всемирный конгресс татар, общественная организация татарских женщин «Ак калфак».

Первый отборочный тур конкурса проходил с 20 января по 17 февраля. Работы на тему «Фольклор моей малой родины» представили 111 участников из городов и районов Татарстана в онлайн-формате. Представляя в стихах и песнях свою малую родину, дети стремились показать языковые фольклорные особенности той местности, где родились.

Все работы участников отличались хорошим уровнем исполнительского мас-

терства и артистизмом, поэтому выбрать лучших жюри, в состав которого вошли учителя начальных классов школы №5 и школы №16, было нелегко.

В результате во второй тур прошли 19 дошкольников.

Им необходимо было представить видеоматериалы по трём конкурсным заданиям:

● «Семья – колыбель родного языка»

● презентация культурного наследия татарского народа (обряды, традиции, одежда, украшения, блюда и т.д.)

● творческий номер.

Работы финалистов оценивали члены общественной организации «Ак калфак». Жюри отметило разнообразие предоставленных работ по форме и содержанию. Каждая из них наполнена любовью к родному языку и отчему краю. Участники показали прекрасное владение татарским языком и отличные знания культурного наследия татарского народа.

Подведение итогов и награждение победителей проходило в торжественной обстановке первого июня в казанском парке «Чёрное озеро». Среди награждённых и зеленодольские конкурсанты. Первое место присуждено Анисе Николаевой (детский сад №34), Кариму Сайфутдинову (детский сад №24). Третье место заняли Азалия Файзулхакова (детский сад №31), Алфина Абдуллина (детский сад №26).

На память о конкурсе им вручили дипломы и памятные подарки.