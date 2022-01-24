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Открыт прием заявок на Межрегиональный фестиваль-конкурс «Урал сандугачы» («Уральский соловей»)

Открыт прием заявок на Межрегиональный фестиваль-конкурс «Урал сандугачы» («Уральский соловей»)

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 24.01.2022 0 1

Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «УРАЛ САНДУГАЧЫ» («Уральский соловей») проводится 12-13 марта 2022 года в Свердловском Государственном областном Дворце народного творчества по адресу г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются солисты и инструменталисты – обладатели Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней и обладатели специальных призов всех предыдущих фестивалей «УРАЛ САНДУГАЧЫ» прошлых лет.

Сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе – до 5 марта 2022 года. Форма заявки прилагается.

Положение

Заявка

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