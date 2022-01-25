В Чувашии прошёл республиканский турнир по мини футболу среди татар-мусульман

22 января в спортивном комплексе Комсомольска прошёл турнир по мини футболу среди татар-мусульман Республики Чувашия, приуроченный к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии. Турнир организовали Централизованная религиозная организация – Чувашский мухтасибат и национально-культурная автономия татар Чувашской республики.

На торжественном открытии соревнований с приветственными словами выступили имам-мухтасиб ЦРО Чувашского мухтасибата Фанис хазрат Сафиуллин и председатель национально-культурной автономии татар Чувашской Республики Хайдар Сафиуллин. Сафиуллин рассказал о порядке проведения турнира и пожелал командам всяческих успехов.

Всего в турнире приняли участие 11 команд. Первое место заняла команда Урмай из с. Урмаево. Вторыми стали спортсмены из Шыгырдана. Команда Динамо из Комсомольска заняла почетное третье место.

Поскольку турнир был промежуточным, победителей ожидает финальный турнир на супер Кубок, который состоится в конце марта в Чебоксарах.

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