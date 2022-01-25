В театре Кариева состоится премьера спектакля «Алтынч[ае]ч»

29-30 января в 18:00 ч. Казанском Татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоится премьера спектакля «Алтынч[ае]ч». Автор пьесы — Луиза Янсуар, Резеда Гарипова. Режиссёр спектакля — Резеда Гарипова.
Поэтический не по форме, а по содержанию спектакль, который ставит перед зрителем вопросы о месте каждого из нас в современном мире.
Луиза Янсуар:
«Человечество постоянно находится в развитии: какие только эпохи оно не пережило. У каждого в истории есть свое имя, летописец, комментатор. Иногда мы, оставаясь с глазу на глаз, с эпохой, её испытаниями и запросами забываем о своей роли. За что мы нынче, сейчас, здесь ответственны? За что мне придется стыдиться, краснеть? Чем я могу гордиться? Да, цивилизации меняются. А что-то еще меняется? Или мы продолжаем ходить по одному и тому же кругу? А может, легенды через нас ссылаются на будущее?»
Резеда Гарипова:
«Мы стремимся сохранить национальные особенности: язык, традиции, культуру. Есть ли польза от этих усилий, если учесть мировую тенденцию, ориентированную на глобализацию? Какова будет человеческая цивилизация после того, как этот процесс преобразует мир? Есть ли там место для нас?»