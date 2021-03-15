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Открыт сбор заявок на участие в IV Международном конкурсе национальной кулинарии им. Ю. Ахметзянова

Открыт сбор заявок на участие в IV Международном конкурсе национальной кулинарии им. Ю. Ахметзянова

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 15.03.2021 0 10

9-10 апреля 2021 года в Казани состоится IV Международный конкурс национальной кулинарии им. Ю.Ахметзянова (далее – конкурс).

Конкурс проводится в целях повышения качества национальной кулинарии и популяризации блюд татарской кухни, массовой пропаганды идей и принципов татарской национальной кулинарии.

Для участия в конкурсе необходимо отправить на почту оргкомитета заполненную  анкету-заявку, резюме, а также фото участника. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля 2021 года!

С полными правилами конкурса можно ознакомиться в Положении.

ЗАЯВКА для участников 2021

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