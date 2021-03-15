Творческий коллектив из Мензелинска победил на республиканском фестивале “Сайяр”

Труппа гимназии г. Мензелинск “Саяр” завоевала гран-при на фестивале Республики Татарстан “Сайяр”

– Мы и в прошлом году участвовали в этом фестивале с произведением Мирхайдара Файзи “Заблудшие души” и заняли 1 место. В этом году мы поставили стихотворение Мусы Джалиля “Вахшат” и получили гран-при. Надо сказать, что постановка этого произведения требовала больших усилий, готовились 3 месяца. Многие нам сказали: “Еще никто не брался за постановку стихотворения Мусы Джалиля “Вахшат”, вы проделали большую работу!”- сообщает нам руководитель труппы “Саяр” Мензелинской гимназии, лауреат премий имени Дамира Сиразиева, Альфии Авзаловой и театральной премии “Тантана” Ленар Миннемуллин.

Республиканский театральный фестиваль-конкурс “Сайяр” проводится Министерством образования и науки РТ совместно с редакциями журналов “Салават Купере” и “Сэхнэ”. В нем принимают участие детские юношеские театры со всей республики.

menzela.ru