В Коломне прошел 6-ой областной конкурс чтецов на государственном и национальных языках народов «Вселенная семьи»

11 марта 2021 года в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королева прошел 6-й областной конкурс чтецов на государственном и национальных языках народов, проживающих в Подмосковье, «Вселенная семьи».

Основные цели и задачи конкурса: развитие и воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения средствами художественного образования, а также уважения к языкам народов Подмосковья.

Член Общественной палаты Коломенского г.о. Д. Юсупов принимал участие в конкурсе в составе жюри.

От татарской автономии выступила Насырова Диана. Она стала победительницей среди участников от других национальных объединений и получила право участия на областном смотре-конкурсе.

mosobltatar.ru