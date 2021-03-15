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В Коломне прошел 6-ой областной конкурс чтецов на государственном и национальных языках народов «Вселенная семьи»

В Коломне прошел 6-ой областной конкурс чтецов на государственном и национальных языках народов «Вселенная семьи»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 15.03.2021 0 1

11 марта 2021 года в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королева прошел 6-й областной конкурс чтецов на государственном и национальных языках народов, проживающих в Подмосковье, «Вселенная семьи».

Основные цели и задачи конкурса: развитие и воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения средствами художественного образования, а также уважения к языкам народов Подмосковья.

Член Общественной палаты Коломенского г.о. Д. Юсупов принимал участие в конкурсе в составе жюри.

От татарской автономии выступила Насырова Диана. Она стала победительницей среди участников от других национальных объединений и получила право участия на областном смотре-конкурсе.

mosobltatar.ru

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