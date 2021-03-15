Татары Афганстана начали изучать татарский язык

Сегодня состоялся первый урок. От имени заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева участников онлайн-курсов поприветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. “Мы поддерживаем желание татар Афганистана изучать татарский язык. После того, как границы будут открыты, у нас появится возможность обеспечить учебниками”, – заявил он.

О том, что татары Афганистана хотят изучать татарский язык, говорили в телемосте с участием председателя Национального совета Василя Шайхразиева. На встрече Вице-премьер заверил, что у ВКТ будет возможность организовать курсы.

Сегодняшний урок прошел успешно. Участники онлайн-курсов изучали алфавит и тему “Знакомство”. Руководитель отдела Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными организациями ближнего и дальнего зарубежья Ленара Кутеева отметила, что среди соотечественников из Афганистана очень много желающих изучать татарский язык. На следующих уроках их число будет увеличиваться.

Напомним, что в Исламской Республике Афганистан проживает около 700 тысяч татар.