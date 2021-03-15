В селе Неверкино состоялся чемпионат и первенство Пензенской области по борьбе корэш

Почетными гостями чемпионата стали: председатель Татарской национально-культурной автономии Ж. З. Туктаров, член Президиума Исполкома автономии, депутат Законодательного Собрания Пензенской области И. А. Акчурин, исполнительный директор Федерации корэш по Пензенской области, заместитель председателя автономии А. Ш. Рахматулин, заместитель председателя автономии В. Ф. Мухамеджанова.

С приветственным словом обратился глава администрации Неверкинского района Ю. В. Моисеев. Он поблагодарил гостей мероприятия и пожелал удачи участникам чемпионата. Со словами приветствия выступил также Ж. З. Туктаров, в своей речи он отметил, что борьба корэш – исконно татарский вид спорта и очень значимо проведение подобного рода спортивных соревнований для сохранения и позиционирования татарских традиций и обычаев.

Жиганша Зейнятуллович вручил кубки памяти первого Президента Федерации корэш Пензенской области З. К. Куряева депутату Законодательного Собрания Пензенской области Ильдару Анвяровичу Акчурину и главе администрации Неверкинского района Моисееву Юрию Владимировичу.

Также с поздравительной речью к гостям обратились И. А. Акчурин, А. Ш. Рахматулин и председатель ОО “Общество татарской культуры” Неверкинского района Д. А. Абдряшитов. Все выступающие выразили слова благодарности организаторам мероприятия, тренерам и, конечно, самим участникам – спортсменам. Торжественное открытие мероприятия завершилось общей фотографией.

Благодарим организаторов чемпионата и первенства Пензенской области по борьбе корэш! Надеемся, что такие мероприятие будут традиционными для Пензенской области. Призы для победителей были учреждены депутатом Законодательного Собрания Пензенской области Ильдаром Анвяровичем Акчуриным.

Татарская автономия Пензенской области