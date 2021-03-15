Объявлены кандидаты на соискание премии им. Габдуллы Тукая в 2021 году

В Татарстане был утвержден список кандидатов на премию им. Габдуллы Тукая в 2021 году. Формированием списка занималась комиссия при Президенте Республики Татарстан по государственным премиям РТ им. Габдуллы Тукая, решение опубликовано на сайте Министерства культуры РТ.

«12 марта 2021 года в Министерстве культуры Республики Татарстан состоялось первое заседание комиссии при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям РТ им. Габдуллы Тукая, посвященное рассмотрению произведений и работ, выдвинутых на соискание государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2021 году», — говорится в сообщении.

На главную республиканскую награду в области литературы и искусства претендуют девять кандидатов. Это писатели Факил Сафин (за роман-трилогию «Саташып аткаң таң» и повесть «Гөлҗиһан»), Лябиб Лерон (за книги для детей «Кояшны кочкан малай», «Җил көймәсе», «Әкиятче малай»), Марат Амирханов (за исторические романы «Казан-йорт», «Олуг Мөхәммәд», «Бибимәмдүдә абыстай»).

Кроме того, за вклад в области национального театрального и киноискусства за пьесу «Микулай» к премии имени Габдуллы Тукая представлен известный драматург, сценарист Мансур Гилязов. Актриса Камаловского театра Дания Нуруллина выдвинута «за большой вклад в развитие татарского театрального искусства и создание сценических образов, ставших этапными вехами эволюции татарского театра».

В список кандидатов также вошли художники Мадиар Хазиев, создавший серию живописных полотен «Мелодии родного края» (44 картины), Фирдавес Ханов — за многолетний, плодотворный творческий труд и большой вклад в развитие национальной архитектурной культуры РТ (серия работ Соборная мечеть, парки им. Тукая, Красный Ключ и т. д.), Григорий Эйдинов — за выдающийся вклад в искусство графики и оформление книг, Рушан Шамсутдинов — за работы, посвященные жизни и творчеству Габдуллы Тукая и истории татарского народа.

tatar-inform.ru