Подведены итоги зонального тура Республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest»

В казанском кинотеатре «Мир» подвели итоги четвертого зонального тура Республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest». Всего в финал конкурса прошли 27 работ. Из них 14 анимационных фильмов, 6 короткометражных и 7 компьютерных игр. Список полуфиналистов можно посмотреть по ссылке : https://disk.yandex.ru/i/-e15Fpr4XLpJxg

«На Казань всегда возлагаем большие надежды» – пишет художественный руководитель, председатель жюри республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest» Рамиль Тухватуллин . «Фестиваль дает участникам повод развиваться, участвовать в мастер-классах, показывать свои работы публике. Самое главное – все довольны, всем интересно, у детей горят глаза! »

«Я считаю, фестиваль является замечательной площадкой для тех, кто начинает заниматься анимацией», – говорит главный режиссер ООО «Татармультфильм», преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения КазГИК, член жюри кинофестиваля «Милли мультFest» Сергей Киатров . – «Очень порадовали работы, которые мы сегодня посмотрели. Дети имеют возможность попробовать прикоснуться к этому великому искусству – анимационному кино ».

«Радует, что эта тема поднимается, ведутся разработки. Радует подход участников – то, они находят интересные ходы, которые прорабатывают геймификацию процесса, отражают в своих работах, которые появляются в них в школе, раскрывают и делают интересными уроки »– поделился генеральный директор ООО «Самрух», член жюри конкурса «Милли мультFest» Артур Набиуллин .

«Каждый этап по-своему уникален. Несмотря на то, что большинство участников находятся в периферии, они показывают потрясающие результаты! Мы понимаем, что современные дети работают самообразованием » – с восторгом говорит основатель студии« DALINA graphics »и руководитель« Dиджитал »Академии г. Москва. Альметьевск Айнур Давлетов .

Шорт-лист республиканского детского кинофестиваля «Милли мультFest» будет опубликован на tatarkino.ru 1 апреля 2021 года. Награждение лауреатов состоится 23 апреля, в преддверии дня Родного языка в РТ, в Татарской филармонии им.Г.Тукая.

Основная цель детского кинофестиваля «Милли мультFest» – сохранение татарского языка, развитие зрительской культуры и содействие развитию духовной, интеллектуальной и творческой сферы детей и подростков при помощи производства анимационных, короткометражных игровых фильмов и компьютерных игр.

Фестиваль учрежден Комиссией при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.

mincult.tatarstan.ru