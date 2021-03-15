В Агрызском районе выбрали «Татар малае» и «Татар кызчыгы»

Воспитанники детских садов Агрызского муниципального района приняли участие в конкурсе «Татар малае, Татар кызчыгы – 2021». Организаторами конкурса выступают Всемирный конгресс татар и Республиканская общественная организация татарских женщин «Ак калфак». Конкурсные мероприятия прошли в Городском доме культуры имени Л.Айтуганова.

Воспитанники детских садов представили визитную карточку, продемонстрировали свои творческие умения и навыки в пении, чтении стихов на родном языке, народных танцах, а также вместе с родителями, бабушками и дедушками рассказали о традициях и любимых увлечениях своей семьи.

Победителями конкурса признаны воспитанник агрызского детского сада №4 и воспитанница детского сада с. Терси. Победителями в номинациях «Милли җанлы малай», «Гүзәл кыз», «Уңган кыз», «Сәхнә остасы», «Уңган малай», «Милли җанлы кыз», «Ягымлы кыз», «Нәфис сүз остасы» стали воспитанники детских садов №№3, 5, 6, 7, 8, 9 из Агрыза, дошкольных групп Кадыбашской и Исенбаевской школ.

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