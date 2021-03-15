В Татарской гостиной Санкт-Петербурга прошел творческий вечер, посвящённый семейным традициям татар

В Библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга, в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, прошел творческий вечер «Татарская семья – хранитель нации. Семейным традиции у татар».

На встречу были приглашены татарские дети с родителями, молодёжь, творческие деятели, представители татарской общественности и все желающие, интересующиеся историей татарского народа. Инициировало и организовало мероприятие Санкт-Петербургская общественная организация татарских женщин «Ак калфак-Нева» под своим названием “Татарская гостиная глазами Совета “Ак калфак-Нева”.



Мероприятие началось с конкурсов и викторин для детей на тему знаний татарского языка. Преподаватель татарского языка Образовательно-культурного центра Института Каюма Насыйри в Санкт-Петербурге Алина Хайруллина провела детям весёлый урок татарского языка в игровой форме. Они научились считать по-татарски, знакомиться и некоторым часто употребляемым словам, называли по-татарски предметы быта, показывали свои рисунки, за что дети были награждены Благодарственными письмами и подарками, которым вручил Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин.

Ренат Валиуллин также поприветствовал собравшихся гостей и отметил о значении татарской семьи и их традициях, благодаря которым из века в век передаются идеи и ценности татарского народа. «В них нашли отражение те основы, которые не могут не отозваться в сердце каждого из нас: любовь и уважение к родным, почитание старших и забота о младших. Семья, авторитет родителей играют огромную роль в жизни татар, а знание татарских семейных традиций сможет стать ключиком к пониманию татарской культуры в целом», – отметил Ренат Валиуллин.

Ведущими вечера выступили Фирая Рашитова и Светлана Ковязина, одетые в одежду с элементами татарских украшений – калфак, изю.

На мероприятии прозвучали татарские песни в исполнении Сабили Сунгатовой из ансамбля “Акчарлак”. Танец татарской девушки исполнила Катя Емельянова, юное дарование. Приглашенный гость, председатель татарского общества г. Тосно “Изге юл” Иняятулла Кутуев с волнением и юмором рассказал о 54-летнем жизненном пути с супругой Раисой ханум.

Отец десятерых детей и дедушка своих внуков из Красного Села Мансур Аббазов, рассказал про свое родовое древо – «шәҗәрә». Ведь татары всегда помнили своих предков до седьмого поколения. Фанис Хамидуллин, студент восточного факультета СПбГУ, рассказал о свадебном обряде “Никах”, как он проходит в его родной Нижегородской области.

Фольклорный татарский ансамбль “Акчарлак” подготовил сценку с песнями, в которой показаны три поколения – бабушка, мать и дочь и в которой немаловажную роль сыграла настоящая татарская люлька – «бишек». Колыбель символизирует место оберега, направленного на защиту жизни и здоровья ребенка. Три поколения, которых связывает одно: любовь! Бабушка, которая своими молитвами направляет детей на добрый путь. Мать, поет колыбельную для своего любимого ребенка. Дочь, благодарная своим родителям за их любовь и поддержку в жизни. В своем коротком номере они показали историю длиною в жизнь, традицию татарской семьи, любовь к детям и родителям.

Трудно перечислить всех выступивших, так много было рассказов о своей семье, стихотворений, воспоминаний. С большим артистизмом исполнили стихотворение Мусы Джалиля “Влюбленный и корова” артисты театра драмы имени Ольги Берггольц, благодарили их продолжительными аплодисментами.

Мероприятие закончилось поздравлением семьи Желялетдиновых, которые прожили вместе много лет. Оказалось, что Каюм Желялетдинов прекрасно рисует, он продемонстрировал свои художественные работы.

Организаторы мероприятия – объединение татарских женщин “Ак калфак-Нева”, а также гости вечера принесли разнообразную национальную выпечку, которая украшала стол и создавала уютную атмосферу татарского дома. Вышитые полотенца, салфетки, тюбетейки и калфаки, детские и взрослые национальные одежды дополнили национальный колорит. Это был целый день семейного отдыха. Песни, танцы, истории из жизни – странички жизни и быта татарских семей пролистали за три часа.

В конце вечера вспомнили татарские пословицы и поговорки о семье и состоялось также открытие книжно-иллюстративной выставки «Аромат родины татар» из фондов Библиотеки национальных литератур.

Постпредство РТ выразило большую благодарность и признательность организатору мероприятия «Ак калфак-Нева» в лице председателя организации татарских женщин и ведущей Фирае Рашитовой и членам Совета, ведущей Светлане Ковязиной и Фариде Гренде.

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