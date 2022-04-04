Педагоги Казани познакомились с новыми методами преподавания татарского языка в детсадах

В КЦ «Сайдаш» состоялся второй обучающий семинар для педагогов о современных эффективных методах преподавания татарского языка в детских садах. В нем приняли участие порядка 500 специалистов.

На мероприятии выступили заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова и замначальника Управления образования Казани Альберт Ахметов. Сегодня в дошкольных учреждениях при обучении татарскому языку необходимо применять новые методы, подчеркнула Г.Сагитова. «Если работа в детских садах будет построена качественно, то она и в школе продолжится соответствующе», – отметила замруководителя Исполкома, добавив, что в процессе обучения важно общаться с детьми на татарском языке.

На семинаре пять ведущих казанских педагогов поделились опытом применения современных подходов при обучении татарскому языку. Модератором мероприятия стала заведующая билингвальным детским садом №7 Кировского района Алсу Биктова.

Воспитатель дошкольного отделения школы №41 Вахитовского района Айсылу Лотфуллина рассказала, как с помощью технологии наглядного моделирования можно обучить татарскому языку русскоязычных детей. Воспитатель детского сада №130 Приволжского района Руфия Алиакберова поделилась опытом использования информационно-коммуникативных технологий – интерактивной доски при обучении татарскому языку. О применении метода звуковых ассоциаций путем подбора созвучных слов на русском и татарском языках рассказала воспитатель детского сада №348 Авиастроительного района Фания Хасанова.

Воспитатель детского сад №272 Советского района Эльмира Абдуллина познакомила слушателей с одной из сингапурских образовательных структур – Zoom In. Этот метод помогает развивать мыслительные способности и фантазию детей с помощью фрагментов рисунков. Также педагог провела для коллег интерактив.

Воспитатель детского сада №7 Кировского района Гульнара Гатауллина провела мастер-класс «Волшебные зонтики», который можно провести с детьми, сообщили в Отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры.

Напомним, цикл семинаров «Увлекательные, эффективные методы преподавания татарского языка» организован Мэрией Казани и Управлением образования. Первый семинар прошел 21 февраля, в нем приняли участие 430 воспитателей, методистов и заведующих дошкольных учреждений города.

Очередное мероприятие состоится в апреле. Осенью запланированы семинары по направлению «менеджмент» для заведующих дошкольными учреждениями.

Осенью прошлого года в Казани прошли обучающие семинары для учителей татарского языка.

mon.tatarstan.ru