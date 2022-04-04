Объявлен конкурс “Татар азаны -2022”

В честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией творческое объединение “Рухи моң” в священный месяц Рамазан объявляет Республиканский конкурс “Татар азаны -2022”. В этом году конкурс пройдет в третий раз.

Основная цель конкурса “Татар азаны” – выявление талантливых исполнителей азана. В этом году конкурс стартует в первый день месяца Рамазан-Шариф. Для участия в нем конкурсантам предстоит пройти специальное тестирование, а также ознакомиться с онлайн-уроками по чтению азана, которые предлагает “Школа азана”. Вся информация о конкурсе доступна на сайте azan.tatar, специально разработанный организаторами.

Конкурс проходит в 3 этапа:

Этап «Махалля». Районный (местный) этап. Межрегиональный этап.

1. На этапе «Махалля» имам местности объявляет о начале конкурса на лучшего муаззина махалли (села, поселка, микрорайона). В конкурсе может участвовать любой мужчина, живущий в этом населенном пункте, в независимости посещает ли он мечеть или нет.

Условием участия в конкурсе является прохождение участником интернет-курса «Правильный азан». Это специальный видеоурок, разработанный специалистами. Этот видеоурок разработан с учетом самых распространенных ошибок, допускаемых при исполнении азана. К уроку прилагается тест на усвоение материала. Участник конкурса проходит этот курс и записывает видео своего азана на телефон и отправляет имаму или приходит в мечеть для озвучивания своего азана. Если азан соответствует нормам, имам может назначить его муаззином на один коллективный намаз и при этом сам может записать его исполнение для последующего сравнения с другими исполнителями.

Победитель этапа «Махалля» автоматически проходит на районный этап. Имамы селений или микрорайонов отправляют мухтасибу района или ответственному за эту работу лицу записи самых достойных кандидатов, и из них выбирается один или несколько участников для участия в республиканском этапе.

Мухтасибы районов или ответственные за эту работу лица отправляют самые достойные записи исполнения азана на официальную группу конкурса в сети «Вконтакте» – vk.com/tatarazan.

Все записи, которые будут присланы на межрегиональный этап будут просматриваться и самые лучшие 10 азанов будут выставлены на финал.

Финал пройдет очно в дни празднования 1100-летия принятия Ислама в виде практической конференции. Будет назначено компетентное жюри.

Конкурс проводится совместно с ДУМ РТ и Казанским высшим мусульманским медресе имени 1000-летия принятия Ислама.

Помимо этого, финалистам и победителям предусмотрены призы и ценные подарки. Азан победителя прозвучит на радио “Тәртип”.

В этом году к проекту присоединился Всемирный конгресс татар – конкурс вызвал интерес в каждом регионе, где проживают татары.

Контакты организатора:

+79274433404 (Марсель).