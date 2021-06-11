Первая научная конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников – Лениногорске

В одном из живописнейших городов Татарстана Лениногорске в рамках Межрегионального форума Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) по Приволжскому федеральному округу состоялась закладка «Аллеи дружбы», а затем прошла Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан».

Мероприятие началось с возложения цветов к Памятнику героев Великой Отечественной Войны. Азербайджан внес огромный вклад в общую победу на фронте и в тылу. Плечу к плечу воевали представители разных национальностей. Азербайджан понес большие потери, из порядка 750 000 жителей этой страны, которые ушли на фронт, больше половины не вернулась обратно домой с полей битвы.

Далее состоялась встреча в Администрации города главы Лениногорска Рягата Хусаинова с ответственным секретарем АМОР Джейхуном Гусеновым, председателем РОО азербайджанцев РТ Бахрамом Мустафаевым, руководителем Азербайджанской диаспоры Лениногорского района Рамизом Мамедовым и заместителем председателя Общественного объединения «Татарстан» в Азербайджане Эмином Рамазановым.

Э. Рамазанов поблагодарил главу администрации города Р. Хусаинова и руководителя азербайджанской диаспоры Р. Мамедова за теплый прием и гостеприимство, а также за возможность провести ряд мероприятий и научную конференцию в городе Лениногорск на высоком уровне.

Гости обсудили вопросы экологии, сотрудничества и взаимодействия с молодежным крылом местной азербайджанской диаспоры.

От имени Общественного объединения «Татарстан» в Азербайджане главе Администрации города Р. Хусаинову и руководителю Местной азербайджанской диаспоры Р. Мамедову были вручены Благодарственные письма за помощь и содействие в проведении Первой научно-практической конференции «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан».

После этого делегация направились в парк «Дружбы» для посадки деревьев и закладки «Аллеи дружбы». Торжественная закладка аллеи началась с приветственных слов главы города, руководителей региональной и местной диаспоры, ответственного секретаря АМОР и заместителя председателя Общественного объединения «Татарстан». Вместе с главой и заместителем Администрации города каждый из делегатов, а также участники мероприятия посадили деревья и вместе заложили «Аллею дружбы».

Посадка 30-ти саженцев яблонь была организована Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) и Администрацией Лениногорска при поддержке Азербайджанской диаспоры Лениногорского района «Бирлик» в лице ее руководителя Р. Мамедова. Место, где растут молодые деревья, станет символом мира и согласия дружественных народов.

Делегаты конференции продолжили знакомство с Лениногорском и посетили уникальный Музей нефти, где для гостей была представлена обзорная экскурсия. Внушительная экспозиция, отражающая этапы нефтедобычи в Татарстане от истоков до современности, произвела впечатления на гостей. Исторические факты говорят о том, что Татарстан и Азербайджан имеют общую точку соприкосновения, одними из первых в Лениногорский район на разработку месторождений приехали нефтяник из Баку. К сожалению, из-за нехватки времени, трудно было охватить все этажи этого музея, так как каждый экспонат по-своему был интересным.

Главным событием этого дня стала Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан», организованная Общественным объединением «Татарстан» в Азербайджане и местной азербайджанской диаспорской организацией «Бирлик» при поддержке Администрации Лениногорского района и представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Развитие нефтяной промышленности в Азербайджане берет свое начало с середины 19 века. В советское время здесь уже сложился целый пласт технической интеллигенции. Открытия геологов и нефтяников предопределили нефтяное будущего страны. Бакинские ученые первые в Советском Союзе стали применять магнитные и электрические поля при нефтедобыче. Такой метод позднее переняли бугульминские нефтяники.

Об истории нефтедобычи двух республик говорили на научно-практической конференции «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан», в ней приняли участия ветераны, нефтяники, молодое и старшее поколение азербайджанской диаспоры из Лениногорского района и других регионов Татарстана.

Среди почетных гостей в работе конференции приняли участие: ветеран труда, почетный гражданин города Лениногорска, заслуженный работник культуры РТ Марс Исхаков, почетный ветеран города Лениногорска, лауреат премии им. Ш. Бикчурина, писатель, журналист, нефтяник, общественный деятель и краевед Наиль Сайдашев, заслуженный работник культуры РТ Файзи Хуснуллин, заслуженный работник культуры РФ и РТ Раиса Добрынина, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, действительный член РАЕН, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Нефтегазовой инжинирии» Азербайджанской государственной нефтяной академии Тулпархан Салаватов, вице-президент Союза Кок Бору и этноспорта России, руководитель Центра восстановления татарской породы лошадей, руководитель конного двора «Алмакай» Фарид Набиуллин, представители азербайджанской диаспоры РТ, представители Азербайджанской молодежного объединения России (АМОР) и другие.

Открывая конференцию, соорганизатор и общественный деятель Э. Рамазанов поприветствовал от имени Общественного объединения «Татарстан» в Азербайджане почетных нефтяников Татарстана, ветеранов труда, гостей из Москвы и участников Первой научно-практической конференции «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан».

«Очень приятно, что несмотря на то, что прошло больше полвека, жители Лениногорского района до сих пор помнят, чтят и ценят колоссальный вклад бакинских нефтяников в развитие нефтедобычи и совместную работу в нефтяной промышленности. Настолько сердечно и с таким трепетом и любовью отзываются в адрес бакинских ученых местные нефтяники, в адрес Баку и Азербайджана. Кто-то из этих почетных нефтяников в свои молодые годы обучался в Баку, повышал квалификацию у нас в городе, кто-то набрался профессионального опыта в области нефтедобычи и приезжал на Нефтяные камни в Баку, их сейчас называют «Нефт дашлары». Это очень важно и значимо для всех нас», – отметил он.

Общественный деятель рассказал об истории развития нефтедобычи на берегах Каспийского моря и о масштабном проекте – вводе в разработку крупного морского месторождения Нефтяных камней в 1950 годах. Он также упомянул о значимой дате в истории Азербайджана – подписании 20 сентября 1994 года первого крупного «Контракта века» по месторождениям Азери-Чираг-Гюнешли (глубоководная часть) с вовлечением крупномасштабных иностранных инвестиций в нефтяную отрасль Азербайджана и огромной роли в этом проекте Общенационального Лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Далее он зачитал приветственные слова участникам конференции от имени руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова.

«Хотелось бы отметить, что подобного рода конференции укрепляют и развивают взаимоотношения между странами. Русский дом в Баку также способствует сохранению традиций в различных направлениях деятельности. Желаю успешной и плодотворной работы конференции», – сказал Ирек Зиннуров.

Ветеран труда Марс Исхаков выразил глубокую благодарность бакинским нефтяникам за помощь в добыче нефти в Лениногорском районе в суровые военные годы.

«Вы прибыли в наши края, помогли нам освоить нефтяные, кладовые нашего края Шугуровского, Ромашкинского. Низкий вам поклон», – подчеркнул он.

Почетный нефтяник РТ Наиль Сайдашев, проработавший 36 лет в объединении «Татнефть», рассказал о своей учебе в Баку. В студенческие годы его и других молодых специалистов из Татарстана отправили в столицу Азербайджана набираться опыта.

«Академик Мирзаджан-заде взял нас под свою опеку, и вся группа татарстанцев тогда была под его руководством. Мы учились по-другому смотреть на добычу нефти, мы ездили на бакинские промысла», – отметил он.

Заместитель Главы муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Сергей Тимаков подчеркнул, что мероприятие, организованное Азербайджанской автономией г. Лениногорск «Бирлик» с участием представителей Азербайджанского молодежного объединения России (г. Москва), Азербайджанской автономии РТ (г. Казань), татарской диаспоры Азербайджана является примером укрепления дружбы и межнационального сотрудничества и поблагодарил за усилия в развитии и укреплении культурных и национальных связей, дружеских отношений среди народов Республики Татарстан.

Известный ученый, профессор, заведующий кафедрой «Нефтегазовой инжинирии» Азербайджанской государственной нефтяной академии Тулпархан Салаватов, присоединившись к конференции в онлайн-формате из Азербайджана, отметил, что воспринимает данное мероприятие как продолжение прежних добрых традиций, когда нефтяники, производственники и научные работники со всего бывшего Союза встречались и выступали на конференциях, школах-семинарах и сессиях, делились опытом и результатами.

«Работами этих форумов руководили крупные ученые и командиры производственных отраслей. Эти форумы были полезны всем без исключения. Давайте продолжать эти добрые и очень полезные традиции. Надо помнить, что нефтяники – это особая нация, для которых не существует географических и национальных границ», – сказал он.

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусенов подчеркнул, что во время проведения научной конференции «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» довольно продуктивное общение было со старшим поколением в лице представителей почетных нефтяников Татарстана и нефтяников Азербайджана.

Заведующий кафедрой конфликтологии Казанского федерального университета, политолог Андрей Большаков также поделился своим мнением о данной конференции:

«Нефть, нефтедобыча, ее переработка – фактор постоянного сотрудничества братских народов – азербайджанского, русского и татарского. Механизмы народной дипломатии позволяют сегодня вспомнить историю, которая объединяет все народы Советского Союза. Великая Победа над фашизмом была достигнута за счет дружбы и взаимодействия всех народов СССР. Открытие нефтяных месторождений в ТАССР во многом изменила развитие экономики республики.

Особенно это касается Юго-Востока современной Республики Татарстан. Возникли новые города нефтяников – Альметьевск, Лениногорск. Понятно, что надо было с чего-то начинать, поэтому академик Тихвинская из тогда Казанского государственного университета открывает знаменитое Ромашкинское месторождение. Азербайджанские нефтяники обучают жителей Татарии добыче нефти. Это сотрудничество позволило сделать добычу и переработку нефти основными двигателями экономики ТАССР, а затем и Татарстана. Понятно, что родство народов определяется не только экономическим развитием, но и близостью культур, языка, исторического прошлого».

Ведущий библиотекарь в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального (Приволжского) университета, внучка бакинских нефтяников, приехавшего в 1943 году в ТАССР для поддержки местных нефтяников и добычи первой нефти в Лениногорске Алия Якубова, поблагодарила за приглашение в город Лениногорск – родину татарской нефти и возможность познакомиться с ветеранами-первопроходцами, послушать их воспоминания о работе в годы войны.

«Интересная встреча прошла в Музее нефти. Мы познакомилась с историей образования музея в Лениногорске. Я дочь и внучка бакинских нефтяников, которые в суровые годы Великой Отечественной Войны были направлены в Татарию по обмену опытом по добыче нефти. Они были счастливы, что внесли достойную лепту в открытие нефтяных месторождений. Очень важно сохранить историю труда прошлых лет наших отцов и дедов для будущего поколения», – подчеркнула она.

Внук первооткрывателя татарской нефти, почетного нефтяника Татарстана и Сибири, обладателя почетного знака “Трудовая доблесть России” Вилена Тютеева Адель Хазиахметов подчеркнул, что данный формат встреч является очень важным, ведь именно через них молодое поколение узнает, в каких условиях и какой ценной в те послевоенные годы добывалось черное золото Татарстана, в котором, конечно же, принимали участие маститые нефтяники Азербайджана.

«Ведь пока жива память о людях и их достижениях, живы и они сами, и это мероприятие призвано сохранить память о прошлых годах, великих тружениках СССР», – сказал он.

Представитель АНО «Эффективные коммуникации», тележурналист, редактор телепроекта «Мой Формат» Алексей Попович подчеркнул, что мост, который удалось построить, соединил два города – Лениногорск и Баку, две многонациональные республики, два государства.

«Я рад, что мне выпала честь участвовать в этом событии. 6 июня стал днем открытий. Мы заново открыли важные страницы истории: как в суровые годы Великой Отечественной Войны труженики из Азербайджана помогли становлению нефтяной отрасли Татарии. Вспомнили о подвиге. Вновь звучали имена первопроходцев. Именно на конференции пришла идея, чтобы реализовать совместный цикл телепроекта “Мой Формат”. Это будут новые открытия для наших зрителей – слабослышащей и глухой молодежи русскоязычного интернет-пространства. Мы заново откроем прекрасный Азербайджан. Расскажем об уникальных страницах нашей совместной истории, о сыновьях прекрасной земли, отдавших свои жизни в борьбе с нацизмом, о трудовом подвиге нефтяников. Спасибо, конференция! Спасибо, организаторы! Мы делаем шаг в будущее вместе!» – заключил он.

Научно-практическая конференция, организованная Общественным объединением «Татарстан» в Азербайджане и Азербайджанской национально-культурной автономией «Бирлик» при поддержке Администрации города Лениногорск и Лениногорского района и представительства Россотрудничества в Азербайджане, проходила в Лениногорске впервые. Ее цель укрепить историческую связь Татарстана и Азербайджана и наметить планы на совместное дружественное будущее.

Пресс-служба Общественного объединения «Татарстан»