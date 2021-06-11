В Тобольске проведут татарский национальный праздник Сабантуй

Праздник состоится 19 июня на Базарной площади в 12.00 часов.

В программе праздника:

– выступления артистов Республики Татарстан.

– выступления творческих коллективов и артистов из города Тюмени, Лангепаса, а также коллективы МАУК «Центра сибирско-татарской культуры» и коллективы города Тобольска.

В ходе праздника будут проводится игровые зоны для детей и взрослых.

Будут разыгрываться призы в различных состязаниях, в том числе, беге с ведрами на коромыслах, разбивании горшков с завязанными глазами, “скачки” на игрушечных лошадках, бой мешками и многое другое.

Участникам Сабантуя будет доступно для посещения татарское подворье, с элементами этно для фотозоны.

Будут проходить спортивные соревнования, национальная борьба на поясах «Корэш», для любителей и спортсменов, поднятие гири, армрестлинг.

Также участников праздника ждет выставка Декоративно-прикладного творчества и конкурс «Сибирский баурсак» и здесь же будет организован мастер-класс по выпечке баурсаков.

В торжественном открытии Сабантуя примет участие Глава города Тобольска М.В. Афанасьев и Председатель Тобольской городской Думы А.А. Ходосевич, так же официальный представитель Республики Татарстан.

Организатором праздника «Сабантуй – 2021» является МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска.

Центр сибирско-татарской культуры