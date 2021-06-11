Постпредство РТ оказало содействие показу фильма о Татарстане

10 июня в кинотеатре «Заря» города Екатеринбурга состоялся показ кино альманаха «Кино за 7 дней». Он состоит из фильмов-участников одноименного кинофестиваля, который прошел в Казани два года назад. Десять профессиональных команд кинематографистов со всего мира приехали в Татарстан и за семь дней создали по одной короткометражной картине – о местной природе и достопримечательностях. Работы оценивало международное жюри. Проект был инициирован Министерством культуры Республики Татарстан в 2019 году.

Фильмы были сняты режиссерами из Франции, Ирана, Китая, России, Швейцарии, Германии, Чехии и Монголии.

На премьеру фильма пришли активисты местных татарских общественных организаций.

tatur.tatarstan.ru