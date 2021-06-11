В Челябинске начинает работу Театр моды татарского национального костюма

По инициативе председателя исполкома Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой на Южном Урале начинает работу Театр моды татарского национального костюма.

Театр моды, который создают в Конгрессе, станет площадкой для демонстрации эстетики татарской культуры и объединит историков, краеведов, исследователей и художников. Главная роль в спектаклях достанется национальному костюму и украшениям, которые возникли, были восстановлены или стилизованы на основе впечатлений от обрядов, традиций, праздников. Именно через одежду и состояние, которое она вызывает у человека, надевшего ее, зрители смогут получать знания об истории татарского мира.

«На сцене могут появляться караваны Великого Шелкового пути, принесшие множество элементов в национальную одежду татар, их трансформация и, наконец, оседлая жизнь этих вещей в пределах Поволжья, Урала и Сибири, а дальше современность и рассказ о том, как традиционные детали народного костюма встраиваются в ежедневные образы, тенденции, элегантно подчеркивая культурную идентичность», – рассказал художественный руководитель Театра моды татарского костюма, заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин.

Презентация нового культурного проекта пройдет в Музее истории Южного Урала. На выставке «Мода и стиль. История и современность» продемонстрируют коллекции известных дизайнеров, работающих в традиционной татарской стилистике – Луиза Скипина, г. Казань, Зухра Салахутдин, г.Москва, Катя Борисова, г.Казань, Лилия Васильева, г.Челябинск. Модельеры придумали и сшили костюмы для конкурсов «Татар кызы» – «Татарочка», «Нани энжеляр» – «Маленькие жемчужины», «Нани батырлар» – «Маленькие батыры», организованных Конгрессом татар Челябинской области.

«В деле сохранения и передачи знаний о родной культуре национальный костюм – это одно из сокровищ, к которому бережно относится каждый народ. Через крой, ткань, вышивку и украшения можно узнать историю народа, а главное подчеркнуть народную самобытность. Вот почему пришла идея создания нашего нового творческого проекта», – рассказала председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

Постановки Театра будут проходить без слов, вспомогательными компонентами станут музыка, танцы и декорации. В будущем устроители театра моды намерены сотрудничать с молодыми и опытными модельерами, которые занимаются разработкой одежды в этническом стиле и любят фольклор.

Мероприятие пройдет 3 июня в 17.00 в выставочном зале «Восточной башни» Исторического музея Южного Урала, Челябинск, ул. Труда, 100, 1 этаж.