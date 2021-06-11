Ученики школ с этнокультурным (татарским) компонентом Свердловской области приняли участие в Международной олимпиаде по русскому языку

С 3 по 7 июня 2021 года Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом в Казани провели седьмую международную олимпиаду по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения.

Олимпиада собрала учащихся 8 и 10 классов из разных уголков России и стран СНГ. Свердловскую область представляли ученики 10-го класса МАОУ «Азигуловская СОШ» Хусаинова Эльнара и Аширова Аиша в сопровождении Валиевой Лилии Камаловны. Участников к олимпиаде подготовила учитель русского языка и литературы Ахунова Светлана Марсовна.

3 июня на открытии олимпиады с приветственной речью выступил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Р. Р. Замалетдинов. Всем участникам были вручены подарки и сувениры. После церемонии открытия участники посетили музей Деревни Универсиады. С руководителями команд состоялось организационное собрание.

4 и 5 июня участники олимпиады состязались в устном и письменном турах, демонстрировали не только языковые и лингвистические, но и коммуникативные и культуроведческие компетенции в области русского языка и русской культуры.

В дни олимпиады руководители команд смогли принять участие в Форуме учителей русского языка и литературы, который проходил на базе в “Полилингвальном комплексе “Адымнар – путь к знаниям и согласию” города Казани. Директор школы Шамсутдинов Айдар Ильдарович провел экскурсию по школе. Перед учителями выступили профессор кафедры русского языка и методики его преподавания И.В. Ерофеева, член Совета по русскому языку при Президенте РФ Курамшина Л.Л, руководитель РМОО «Центр культур и Диалога» РТ Шаталов В.В. и другие.

После написания олимпиадных заданий все участники и руководители команд посетили филиалы Национального музея РТ: музей А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина; литературный музей Г.Тукая; музей Е.А.Боратынского. После музея посетили Татарский государственный театр драмы и комедии имени К.Тинчурина, где посмотрели спектакль «Привередливый жених». Была проведена обзорная экскурсия по городу Казань, посетили государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Казанский Кремль».

6 июня были подведены итоги и названы имена победителей и призеров. На церемонии награждения с приветственным словом выступили министр образования и науки РТ Хадиуллин Ильсур Гараевич, декан Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ Р.Ф. Мухаметшина и другие.

Разработчиками заданий и членами жюри олимпиады были преподаватели кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета З. Ф. Юсупова, Н.И. Файзуллина, Т. А. Корнеева, Д. И. Рахимова, Г. М. Нуруллина, С.С. Сафонова, О.А. Чупрякова, М.Т. Фахрутдинова, Ю.К. Лукоянова, Л.А. Усманова.

Всем участникам были вручены свидетельства. Хусаинова Эльнара, ученица МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинского городского округа, была отмечена Дипломом в номинации «Познание и творчество».

Предметные конкурсы и олимпиады развивают интерес к изучаемым предметам, активизируют инициативность и самостоятельность ребят во время подготовки, в работе с дополнительной литературой. Они развивают активность во внеклассной деятельности, побуждают школьников формировать свой уникальный, особенный внутренний мир.

Полученный опыт каждого участника олимпиады, безусловно, станет полезным дополнением к основной школьной программе, стимулом к углублению своих знаний по отдельным предметам. Он способствует расширению кругозора и интеллектуальному росту учащихся.

Поздравляем всех участников, призеров и победителей с успешным выступлением на олимпиаде!

Мы уверены, что опыт участия в этой олимпиаде вас многому научил. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – учитесь, узнавайте новое, развивайтесь.

Выражаем искреннюю благодарность педагогам. Ваши знания, терпение и любовь к детям и своему делу – основа успешности учащихся и школы.

Огромную благодарность выражаем организаторам Олимпиады за высокий уровень организации мероприятия и профессиональный подход к делу, за насыщенную и интересную программу.

tatur.tatarstan.ru