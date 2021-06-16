Первый Сабантуй-2021 Узбекистана прошел на Ферганской земле

5 июня 2021 года Татарский культурный центр Ферганский областной открыл череду празднований Татарско-башкирского народного праздника Сабантуй-2021 в Республике Узбекистан.

На территории вблизи Амфитеатра Дворца Искусств г.Ферганы концертную программу предварял мастер-класс по лепке и росписи по глине художника-керамиста Шухрата Юлдашева. Выставка его работ, выставка картин студентов кафедры «Искусства» Ферганского государственного университета под руководством педагога Аъзамжонова А., домашняя выпечка татарской кухни, образцы национальной одежды и утвари, на голосование гостей были представлены оригинально украшенные угощения «Чак-чак» и детские конкурсные рисунки на тему татарской культуры.

В 600 местном амфитеатре Дворца Искусств парадом всех участников мероприятия состоялось торжественное открытие праздника.

С приветственным словом выступила Председатель Татарского культурного центра Ферганской области Каримова Альбина Ильинична.

Специальный корреспондент корпункта телеканала Татарстан Новый Век – Планета в Республике Узбекистан Каримова Сарвиназ зачитала организаторам, участникам и гостям Сабантуя приветственное послание Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан в лице А.Ахтариева передало благодарственное письмо с памятными подарками солистке Татарского фольклорного ансамбля «Кубалягим» Кутлубаевой Равие Адигамовне в связи с её 70 летним юбилеем. Было отмечено, что в этом году ансамбль празднует свое десятилетие.

Вели мероприятие актриса Государственного Молодежного театра Узбекистана Адиля Абдышаева, популярный ведущий города Ферганы Ислам Жураев и гостья из Татарстана Диана Хуснуллина. В программе концерта выступили 3 татарских фольклорных ансамбля «Яшь Кунель», «Кубалягим» и «Кувасайские татарочки», коллективы 6-ти областных национальных культурных центров, танцевальный ансамбль «Дуэт», театр танца «Байсан», выпускники и учащиеся городских музыкальных школ №1, №4, №10, №21, приглашенные артисты, спортсмены-курашисты и учащиеся академии узбекских боевых искусств.

Помимо татарских, прозвучали песни на корейском, немецком, русском, узбекском и крымско-татарском языках. Под какие-то композиции зрители пускались в пляс, а под другие плакали, не скрывая слёз.

Гости отметили, что Сабантуй поистине стал межнациональным праздником.

Помимо насыщенной концертной программы, проводились игры и конкурсы для детей и взрослых с предоставлением дипломов и подарков от спонсоров и партнёров – Зафара Хашимова, директора сети супермаркетов Корзинка.уз, Наталии Абдиевой, директора компании Фаберлик-Фергана и фирмы «Долина».

Популярный блогер, активистка, общественный деятель и благотворитель города Гульнара Мадгазиева посредством народного голосования получила звание Почетного гражданина города Ферганы.

С благодарственными словами за проведение мероприятия выступили представители национальных диаспор, гости из Намангана и Андижана.

Ферганский Сабантуй-2021 задал энергичный и позитивный тон серии ярких и насыщенных народных республиканских гуляний.

Мероприятие освещалось корпунктом Телеканала Татарстан Новый Век в Республике Узбекистан.

Пресс-служба ТКЦ Ферганской области