Муфтий Татарстана прибыл в Узбекистан в составе делегации республики

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов с рабочим визитом прибыли в Республику Узбекистан. Деловая поездка совершается в составе официальной республиканской делегации во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В программе пребывания делегации запланировано участие в деловом форуме «Татарстан-Узбекистан», встреча с бизнес-кругами, посещение ООО «TEXNOPARK», работа по повестке группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на уровне руководства Узбекистана.

Также в рамках поездки Рустам Минниханов традиционно проведёт встречу с представителями местных татарских общественных организаций.

dumrt.ru