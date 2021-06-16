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Муфтий Татарстана прибыл в Узбекистан в составе делегации республики

Муфтий Татарстана прибыл в Узбекистан в составе делегации республики

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 16.06.2021 0 1

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов с рабочим визитом прибыли в Республику Узбекистан. Деловая поездка совершается в составе официальной республиканской делегации во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В программе пребывания делегации запланировано участие в деловом форуме «Татарстан-Узбекистан», встреча с бизнес-кругами, посещение ООО «TEXNOPARK», работа по повестке группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на уровне руководства Узбекистана.

Также в рамках поездки Рустам Минниханов традиционно проведёт встречу с представителями местных татарских общественных организаций.

dumrt.ru

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