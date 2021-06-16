В Древней Бухаре прошел татаро-башкирский народный праздник “Сабантуй – 2021”

13 июня 2021 года в г.Бухаре на площади перед историческим памятником XVI века «медресе Нодир Девонбеги» прошел татаро-башкирский народный праздник «Сабантуй-2021».

Праздник объединил татар и башкир Бухарской области, а также жителей и гостей города Бухары. Под веселые народные мотивы гостей и участников «Сабантуя-2021» встречали татарским чак-чаком.

Праздник открыл хоким Бухарской области Ботир Зарипов. Глава региона подчеркнул важность и значимость празднования народных праздников в деле поддержания межнационального согласия и дружбы в обществе.

Артисты из Республики Татарстан Айрат Имашев и Базарбай Мурат зачитали организаторам и участникам праздника приветственное послание Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

Большой праздничный концерт продолжился выступлением активистов Татаро-башкирского культурного центра Бухарской области Рината Шамбазова, Зульфии Ахмедшины, Гульсины Рафиковы, Равиля Забирова, Насимы Гуловой. Также на празднике выступил заслуженный артист Республики Узбекистан Нишон Отамурадов. Музыкально-танцевальная группа «Лайф Стайл» подготовила танцевальный номер.

Ярким событием праздника стало выступление приглашенных гостей из Республики Татарстан. Они исполнили песни на татарском языке, чем очень порадовали для гостей «Сабантуя».

В заключении самые активные члены центра были удостоены почетными грамотами.

Организатором Сабантуй-2021 выступил Татаро-башкирский национально-культурный центр Бухарской области. Неоценимую помощь и поддержку в организации и проведении праздника оказали Бухарский областной хокимият, областное и городское управления культуры.

Также большое содействие оказали Министерство культуры Республики Татарстан, Исполком Всемирного конгресса татар, Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан, а также Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Узбекистан – многонациональная страна, в которой представители различных народов живут в дружбе и согласии. Сегодня в Бухарской области татаро-башкирская община является одной из многочисленных и насчитывает около 10 тысяч татар и башкир. Представители общины принимают активное участие в жизни общества и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона.

Ежегодное проведение в Бухарской области Татаро-башкирского народного праздника «Сабантуй», а также многих других национальных праздников

является подтверждением уважения прав граждан на сохранение и продолжение своей культуры, традиций и обычаев.

Пресс-служба ТБНКЦ Бухарской области