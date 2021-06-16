Ансамбль «Мирас» ТКЦ представил татарскую культуру на фестивале «Русский мир»

Фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир» проходил 13 июня в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила Автономия Татар Москвы.

По размаху фестиваль напомнил праздник Сабантуй. Гости «Русского мира» могли участвовать в мастер-классах по народным ремёслам, посещать ярмарку мастеров, состязания по различным видам единоборств, конноспортивное шоу, интерактивные и различные площадки.

На Благовещенском поле также были организованы исторические реконструкции, работал детский городок.

Украсил фестиваль концерт фольклорных ансамблей и этнических коллективов.