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Ансамбль «Мирас» ТКЦ представил татарскую культуру на фестивале «Русский мир»

Ансамбль «Мирас» ТКЦ представил татарскую культуру на фестивале «Русский мир»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 16.06.2021 0 2

Фестиваль народов России и стран Евразии «Русский мир» проходил 13 июня в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила Автономия Татар Москвы.

По размаху фестиваль напомнил праздник Сабантуй. Гости «Русского мира» могли участвовать в мастер-классах по народным ремёслам, посещать ярмарку мастеров, состязания по различным видам единоборств, конноспортивное шоу, интерактивные и различные площадки.

На Благовещенском поле также были организованы исторические реконструкции, работал детский городок.

Украсил фестиваль концерт фольклорных ансамблей и этнических коллективов.

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