Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных объединений Республики Узбекистан

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Республику Узбекистан, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с представителями татарских общественных объединений.

Модератором встречи выступил Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Заместитель Премьер-министра РТ поприветствовал гостей и рассказал о проектах Всемирного конгресса татар и о деятельности организации в условиях пандемии. Также он подчеркнул, что в 2022 году будут отмечаться памятные даты: 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, 30 -летие Всемирного конгресса татар и т.д.

Также с приветственным словом к гостям обратился Председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г. Ташкента Ришат Набиуллин. Он выразил благодарность руководству Республики Татарстан за содействие в условиях пандемии: это и гуманитарная помощь, и меценатская поддержка, а также забота о наших соотечественниках преклонного возраста. Ришат Набиуллин отметил, что Представительство РТ в Республике Узбекистан и Комитет по межнациональным отношениям оказывают помощь центру.

Кроме того, Председатель Правления Татарского культурно-просветительного центра выразил надежду на содействие в нескольких вопросах: это создание Ассоциации татарских центров Республики Узбекистан, проведение финала конкурса “Татар кызы” и 30-летие Татарского культурно-просветительного центра РУ. Ришат Набиуллин подчеркнул необходимость создания “Татарского дома” и кукольного театра, посредством которого детей будут обучать татарскому языку.

Член Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента, ведущий научный сотрудник Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан Ринат Шигабдинов рассказал об истории татар, проживающих в Узбекистане, которые сыграли большую роль в становлении республики: открывали школы, издавали книги и т.д. Также он отметил, что на сегодняшний день ведется совместная работа с Институтом Татарской энциклопедии по изданию книги “Татары Узбекистана”.

Заместитель Председателя Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента, заслуженный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Феруза Халдарова рассказала о деятельности данного центра. Также она отметила, что Татарский культурно-просветительский центр принимает активное участие в мероприятиях, проводимых Посольством Российской Федерации в Республике Узбекистан, представительством Татарстана, представительством Россотрудничества, комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан и во всех республиканских мероприятиях.

Председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан Рустамбек Курбанов в своем выступлении поднял вопрос о подписании меморандума между данным комитетом и Всемирным конгрессом татар. Он подчеркнул, что татары ведут активную деятельность в Республике Узбекистан.

Президент Республики Татарстан отметил, что с 2017 года между Республикой Узбекистан и Татарстаном установлены тесные связи в различных сферах. Также он обратился к соотечественникам: “Мы благодарны, что вы остаетесь верны своим корням,” – отметил Рустам Минниханов.

Также в завершение встречи состоялось вручение наград и благодарственных писем. Медалью «100 лет образования ТАССР» были награждены Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов и председатель совета старейшин Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента Рим Гиниятуллин.

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» была удостоена художественный руководитель Татарского народного фольклорного ансамбля «Изге нур», член правления Татарского общественного культурно-просветительного центра (ТОКПЦ) г.Ташкента, председатель Сергелийского районного отделения ТОКПЦ г.Ташкента Марьям Бухарова.

Благодарность Президента Республики Татарстан была вручена советнику Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан Нариману Каримову, активисту Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента Нурие Максудовой, члену Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента Ринату Мамлееву и заместителю председателя Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента Рустаму Тухватуллину. Также Татарскому общественному культурно-просветительному центру г.Ташкента был вручен памятный подарок.