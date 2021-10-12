Первый зональный этап фестиваля «Наше время — Безнең заман» собрал 300 участников

В Альметьевске прошел гала-концерт зонального этапа IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

За два дня первого отборочного тура компетентным жюри были отсмотрены номера в номинациях «Танцевальное направление», «Музыкальное направление» и «Минута славы». За эти дни сцена ДК «Нефтьче» приняла 300 участников из 15 муниципальных районов Татарстана.

«Рад приветствовать талантливую молодежь в нефтяной столице нашей республики. Хотелось поблагодарить всех причастных к созданию и проведению такого масштабного фестиваля, в частности, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за то, что поддерживаете нашу работающую молодежь, которая находит время для творчества и искусства», – обратился со сцены на гала-концерте заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Олег Шабалин.

В первых двух номинациях участники продемонстрировали разнообразные песни и танцы на узбекском, украинском, удмуртском, марийском и других языках многонациональной республики.

Номера оценивало компетентное жюри в лице председателя жюри – заслуженной артистки РФ, народной артистки Республики Татарстан, солистки Госоркестра народных инструментов Республики Татарстан Резеды Галимовой; сопредседателя жюри – лауреата Премии Правительства Российской Федерации в области культуры, генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова; заслуженного работника культуры Республики Татарстан, худрука студии театра танца «Дорога из города» Лилии Багаутдиновой; театрального режиссера и педагога, лауреата премии имени Райкина «За достижения в искусстве» Александра Фельдмана, актрисы, певицы, заведующей труппой Московского Губернского театра Алины Ивах и других. Ими также были проведены мастер-классы и круглые столы для участников республиканского движения.

По итогам зонального тура общекомандные места были распределены следующим образом. Первые места заняли команды – филиала АО «Татэнерго» – Заинской ГРЭС, Чистопольской Центральной районной больницы, АО «Транснефть-Прикамье».

Второе место присудили команде Объединённой металлургической компании – Филиала акционерного общества «Выксунский металлургический завод» в г. Альметьевске.

«В первый год проведения фестиваля “Наше время — Безнең заман” в проекте приняло участие порядка 30 коллективов. Сегодня это значение перевалило за 180. Уверен, что этот показатель будет расти и дальше», – выразил надежду заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Родион Карпов.

В связи с усложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, первый зональный этап прошел при отсутствии зрителей.

Отборочные туры также пройдут 15–16 октября в Нижнекамске, 22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске.

Команды и участники, проявившие себя на зональных этапах с лучшей стороны, встретятся в творческой битве 12–13 ноября в суперфинале фестиваля. Он пройдет в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Имена победителей станут известны на Гала-концерте, который состоится 15 ноября в КРК «Пирамида». Именно здесь номинируют команду-победителя, которая станет обладателем Гран-при, и вручат ей традиционный переходящий Кубок Президента Республики Татарстан, а также денежную премию в размере 500 тыс. рублей. Обладатель специального приза «Герои нашего времени» получит денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

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