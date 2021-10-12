Союз пера и кисти

По приглашению главы Елабужского муниципального района, мэра города Елабуги Рустема Нуриева в городе на пленэре находится петербургский художник Рашид Гилазов вместе со своей супругой Халидой Нуримановной. Созданные им в Елабуге полотна с видами города и окрестностей будут представлены с 15 октября на выставке в Музее современного этноискусства и пополнят фондовую коллекцию ЕГМЗ.

Радость, человечность, оптимизм, красота составляют основу мировоззрения художника. Портреты, пейзажи, натюрморты — всё, что создаёт Рашид Акмалович в городе на Неве, в Татарстане, в дальних и ближних поездках, проникнуто единством человека и природы. Простые, близкие каждому сюжеты, полифония звучных красок, искренность, человечность, доступность чувств и образного языка привлекают к его полотнам зрителей.

А светлый и возвышенный мир стихов Халиды ханум — это знак глубокой связи культуры России и Татарстана. Её поэзия проникнута живым, ярким чувством. Исповедальное начало, оптимистичное восприятие жизни объединяет полотна Рашида Акмаловича и строки Халиды Нуримановны.

Стоит отметить, что супруги очень гостеприимные хозяева, и уже двенадцать лет устраивают в квартире-галерее на Васильевском острове в Санкт-Петербурге «Гилазовские четверги», посвящённые талантливым поэтам, музыкантам и художникам. Проект служит сохранению и популяризации культуры и искусства татарского народа, и в то же время помогает расширить кругозор всех любителей искусства.

Зиля Нигамаева

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